Historyczna szansa dla Polski w rankingu UEFA! Jesteśmy o krok od piłkarskiej rewolucji

Regularne punktowanie w Europie się opłaca



W ostatnich latach jesteśmy świadkami jakościowego skoku w grze polskich drużyn piłkarskich. Przekłada się to nie tylko na krajowe podwórko, ale również na występy w europejskich pucharach. Ekipy z Ekstraklasy stały się regularnymi uczestnikami fazy zasadniczej Ligi Konferencji UEFA i nieśmiało pukają do drzwi Ligi Europy. Daje to okazję do zdobywania punktów w rankingu UEFA, dzięki którym nasza Ekstraklasa stopniowo pnie się w górę. To wielka szansa dla polskich klubów.

Jagiellonia Białystok i Legia Warszawa osiągnęły historyczny wynik w Lidze Konferencji UEFA 2024/2025. Obie drużyny dotarły do ćwierćfinału, wcześniej regularnie punktując. Dało to polskiej federacji aż 11,750 pkt w rankingu krajowym i awans o kilka pozycji. Jednocześnie był to 12. wynik spośród wszystkich lig na Starym Kontynencie. Otworzyło to dyskusję na temat kolejnych awansów i wskoczenia do czołowej 12. rozgrywek w Europie.

Wielka szansa przed polskimi drużynami



W czwartkowy wieczór 28 sierpnia rozstrzygnie się to, ile polskich drużyn zobaczymy w fazie ligowej europejskich pucharów w sezonie 2025/2026. Pewny gry co najmniej w Lidze Konferencji UEFA jest Lech Poznań. Blisko awansu jest też Jagiellonia, która wygrała 3:0 pierwsze starcie z Dinamem Tirana.

W uprzywilejowanej pozycji znajduje się Legia Warszawa po wyjazdowym triumfie 2:1 ze szkockim Hibernian. Wicemistrzowie Polski z Rakowa Częstochowa polecą do Bułgarii, aby bronić skromnej jednobramkowej zaliczki po domowym zwycięstwie z Ardą Kyrdżali.

W praktyce oznacza to, że w fazie ligowej Ligi Konferencji możemy oglądać aż cztery drużyny z Polski. Do tej pory nie dokonała tego żadna federacja. To nie tylko prestiż i wielkie pieniądze, ale też szansa na zdobycie kolejnych punktów rankingowych.

Czy Ekstraklasa awansuje na 12. miejsce w rankingu UEFA?



Przed meczami rewanżowymi fazy play-off eliminacji europejskich pucharów Ekstraklasa plasuje się na 13. miejscu w rankingu UEFA. Jej strata do Norwegii to zaledwie 0,162 pkt. Zajmująca 11. miejsce Grecja ma przewagę 0,687 pkt. Obie federacje są w zasięgu ekstraklasowiczów. Otwiera się więc szansa na upragnione 12. miejsce, które może przynieść przełom w polskiej piłce klubowej.

Wskoczenie do czołowej 12. zestawienia UEFA skutkowałoby tym, że mistrz Polski zaczynałbym rywalizację od IV rundy eliminacji Ligi Mistrzów i w przypadku porażki miałby zapewniony udział w fazie ligowej Ligi Europy. Do tego triumfator Pucharu Polski lub brązowy medalista mistrzostw Polski zaczynałby od IV rundy eliminacji Ligi Europy i był pewny gry co najmniej w fazie ligowej Ligi Konferencji UEFA.

