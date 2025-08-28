Jagiellonia Białystok w Lidze Konferencji. Terminarz, rywale. Kiedy mecze?
Jagiellonia Białystok zagra w Lidze Konferencji UEFA w sezonie 2025/2026. Jak wygląda terminarz Jagiellonii w europejskich pucharach? Kiedy mecze Jagiellonii w Lidze Konferencji?
Jagiellonia będzie jedną z drużyn, która będzie reprezentowała Polskę w piłkarskiej Lidze Konferencji w sezonie 2025/2026.
Ekipa z Białegostoku przeszła eliminacje tych europejskich rozgrywek i ostatecznie zagra w fazie ligowej LKE.
Przypomnijmy - rok temu polskie kluby znakomicie zaprezentowały się w Lidze Konferencji. Legia Warszawa i Jagiellonia doszły aż do ćwierćfinału tych europejskich rozgrywek.
Finał Ligi Konferencji 2024/2025 rozegrano we Wrocławiu - Chelsea pokonała Real Betis i sięgnęła po efektowne trofeum.
Rywale Jagiellonii w Lidze Konferencji
Z kim Jaga zagra w Lidze Konferencji? Rywali drużyny z Białegostoku poznamy w piątek 29 sierpnia. Wówczas odbędzie się losowanie faz ligowych Ligi Europy i właśnie Ligi Konferencji.
Gdzie obejrzeć losowanie Ligi Europy i Ligi Konferencji?
Terminarz Jagiellonii w Lidze Konferencji
Niedługo po losowaniu poznamy terminarz Ligi Konferencji na sezon 2025/2026. Wówczas dowiemy się więc, kiedy Jagiellonia rozegra mecze w tych europejskich rozgrywkach.
Kiedy mecze Jagiellonii w Lidze Konferencji?
Faza ligowa Ligi Konferencji rozpocznie się 2 października. Wówczas swój pierwszy mecz rozegra między innymi właśnie Jagiellonia.
Jagiellonia w Lidze Konferencji. Gdzie oglądać mecze?
Gdzie oglądać mecze Jagiellonii w Lidze Konferencji? Transmisje Ligi Europy i Ligi Konferencji w sezonie 2025/2026 na sportowych antenach Polsatu i online w Polsat Box Go.