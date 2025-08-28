Jak będzie wyglądać losowanie faz ligowych Ligi Europy i Ligi Konferencji? UEFA wprowadziła ważne zmiany

W piątek 29 sierpnia odbędzie się losowanie faz ligowych dwóch, arcyważnych dla polskich klubów, europejskich pucharów - Ligi Europy i Ligi Konferencji. Kibice mogą być jednak zaskoczeni tym, jak zostanie przeprowadzona ceremonia. UEFA postanowiła bowiem w tym sezonie wprowadzić kilka zmian.

Po pierwsze - losowanie faz ligowych obu rywalizacji odbędzie się podczas jednego wydarzenia, a nie jak to miało miejsce w poprzednich sezonach, dwóch ceremonii. Najpierw swoich rywali poznają ekipy grające w Lidze Europy, a chwile później drużyny, które zagwarantowały sobie miejsce w Lidze Konferencji.

Nie jest to jednak najważniejsza zmiana. Podczas tegorocznego losowania LE i LK na scenie nie pojawią się żadne "piłeczki", czy też "kulki". Wszystkie pary zostaną wygenerowane przez specjalny system opracowany przez europejską federację.

Jak będzie to wyglądało w przypadku Ligi Europy? Wszystkim zespołom przypisanych zostanie ośmiu rywali - po dwóch z każdego z czterech koszyków. System wybierze następnie, które spotkania dana drużyna zagra u siebie, a które na wyjeździe. Należy jednak zaznaczyć, że zespół nie będzie mógł rozegrać dwóch meczów domowych lub wyjazdowych przeciwko dwóm różnym ekipom z jednego koszyka.

Inaczej sytuacja prezentuje się, jeżeli chodzi o Ligę Konferencji. Tutaj danemu klubowi przydzielonych zostanie sześciu przeciwników, po jednym z każdego z sześciu koszyków. W tym przypadku zespół nie może zagrać dwóch meczów domowych lub wyjazdowych przeciwko drużynom z koszyków 1-2, 3-4, 5-6.

W przypadku obu europejskich pucharów system losujący upewni się, że żaden zespół w tej fazie rywalizacji nie trafi na inny klub ze swojego kraju. Co więcej, nie ma możliwości, by w fazie ligowej którykolwiek drużyna wylosowała więcej niż dwie ekipy z jednego państwa.

Warto także zaznaczyć, że system już na początku wylosuje wszystkie mecze, jednak będą one ujawniane stopniowo - koszyk po koszyku, by odpowiednio budować napięcie i wzbudzać emocje, które od zawsze towarzyszyły tego rodzaju ceremoniom.

Transmisja losowania faz ligowych Ligi Europy i Ligi Konferencji w Polsacie Sport 3 i online na Polsat Box Go. Początek o godzinie 13:00.

AA, Polsat Sport