Kamil Majchrzak - Karen Chaczanow. Wynik meczu Majchrzaka w US Open. Kto wygrał?

Majchrzak nie zwalnia tempa. Przed nim kolejny mecz w US Open. Tym razem zmierzy się z Chaczanowem.

W pierwszej rundzie Polak pokonał po czterech setach Boliwijczyka Hugo Delliena.

Podobną przeprawę miał Chaczanow, który ograł Nishesha Basavareddy'ego również w czterech setach.

Będzie to czwarte starcie Majchrzaka z Chaczanowem. Polak nie wygrał jeszcze ani razu. W lipcu tego roku obaj spotkali się w spotkaniu czwartej rundy Wimbledonu. Rosjanin zwyciężył w trzech setach.

