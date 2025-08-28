Kamil Majchrzak - Karen Chaczanow. Wynik meczu Majchrzaka w US Open. Kto wygrał?

Tenis

Kamil Majchrzak - Karen Chaczanow to mecz drugiej rundy US Open. Kto wygrał mecz Majchrzak - Chaczanow? Jaki był wynik meczu Majchrzak - Chaczanow w US Open?

fot. AFP

Majchrzak nie zwalnia tempa. Przed nim kolejny mecz w US Open. Tym razem zmierzy się z Chaczanowem.

 

W pierwszej rundzie Polak pokonał po czterech setach Boliwijczyka Hugo Delliena.

 

Podobną przeprawę miał Chaczanow, który ograł Nishesha Basavareddy'ego również w czterech setach.

 

Będzie to czwarte starcie Majchrzaka z Chaczanowem. Polak nie wygrał jeszcze ani razu. W lipcu tego roku obaj spotkali się w spotkaniu czwartej rundy Wimbledonu. Rosjanin zwyciężył w trzech setach.

Wynik meczu Majchrzak - Chaczanow poznamy po zakończeniu spotkania. O tym, kto wygrał mecz Majchrzak - Chaczanow, poinformujemy tuż po ostatniej piłce tego meczu.

US Open: Majchrzak vs Karen Chaczanow. Kamil wygra?

TENISUS OPEN
