Lech Poznań w Lidze Konferencji. Terminarz, rywale. Kiedy mecze?
Lech Poznań zagra w Lidze Konferencji UEFA w sezonie 2025/2026. Jak wygląda terminarz Lecha w europejskich pucharach? Kiedy mecze Lecha w Lidze Konferencji?
Lech będzie jedną z drużyn, która będzie reprezentowała Polskę w piłkarskiej Lidze Konferencji w sezonie 2025/2026.
Ekipa z Poznania nie zdołała przejść eliminacji Ligi Mistrzów i Ligi Europy, ale ostatecznie zagra w fazie ligowej LKE.
Przypomnijmy - rok temu polskie kluby znakomicie zaprezentowały się w Lidze Konferencji. Legia Warszawa i Jagiellonia Białystok doszły aż do ćwierćfinału tych europejskich rozgrywek.
Finał Ligi Konferencji 2024/2025 rozegrano we Wrocławiu - Chelsea pokonała Real Betis i sięgnęła po efektowne trofeum.
Rywale Lecha w Lidze Konferencji
Z kim Lech zagra w Lidze Konferencji? Rywali drużyny z Poznania poznamy w piątek 29 sierpnia. Wówczas odbędzie się losowanie faz ligowych Ligi Europy i właśnie Ligi Konferencji.
Gdzie obejrzeć losowanie Ligi Europy i Ligi Konferencji?
Terminarz Lecha w Lidze Konferencji
Niedługo po losowaniu poznamy terminarz Ligi Konferencji na sezon 2025/2026. Wówczas dowiemy się więc, kiedy Lech rozegra mecze w tych europejskich rozgrywkach.
Kiedy mecze Lecha w Lidze Konferencji?
Faza ligowa Ligi Konferencji rozpocznie się 2 października. Wówczas swój pierwszy mecz rozegra między innymi właśnie Lech.
Lech w Lidze Konferencji. Gdzie oglądać mecze?
Gdzie oglądać mecze Lecha w Lidze Konferencji? Transmisje Ligi Europy i Ligi Konferencji w sezonie 2025/2026 na sportowych antenach Polsatu i online w Polsat Box Go.Przejdź na Polsatsport.pl