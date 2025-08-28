Lech Poznań w Lidze Konferencji. Terminarz, rywale. Kiedy mecze?

Piłka nożna

Lech Poznań zagra w Lidze Konferencji UEFA w sezonie 2025/2026. Jak wygląda terminarz Lecha w europejskich pucharach? Kiedy mecze Lecha w Lidze Konferencji?

Lech Poznań w Lidze Konferencji. Terminarz, rywale. Kiedy mecze?
fot. Cyfrasport
Lech Poznań w Lidze Konferencji. Terminarz, rywale. Kiedy mecze?

Lech będzie jedną z drużyn, która będzie reprezentowała Polskę w piłkarskiej Lidze Konferencji w sezonie 2025/2026.

 

Ekipa z Poznania nie zdołała przejść eliminacji Ligi Mistrzów i Ligi Europy, ale ostatecznie zagra w fazie ligowej LKE.

 

Przypomnijmy - rok temu polskie kluby znakomicie zaprezentowały się w Lidze Konferencji. Legia Warszawa i Jagiellonia Białystok doszły aż do ćwierćfinału tych europejskich rozgrywek. 

Finał Ligi Konferencji 2024/2025 rozegrano we Wrocławiu - Chelsea pokonała Real Betis i sięgnęła po efektowne trofeum.

Rywale Lecha w Lidze Konferencji

Z kim Lech zagra w Lidze Konferencji? Rywali drużyny z Poznania poznamy w piątek 29 sierpnia. Wówczas odbędzie się losowanie faz ligowych Ligi Europy i właśnie Ligi Konferencji.

 

Gdzie obejrzeć losowanie Ligi Europy i Ligi Konferencji?

Terminarz Lecha w Lidze Konferencji

Niedługo po losowaniu poznamy terminarz Ligi Konferencji na sezon 2025/2026. Wówczas dowiemy się więc, kiedy Lech rozegra mecze w tych europejskich rozgrywkach.

Kiedy mecze Lecha w Lidze Konferencji?

Faza ligowa Ligi Konferencji rozpocznie się 2 października. Wówczas swój pierwszy mecz rozegra między innymi właśnie Lech.

Lech w Lidze Konferencji. Gdzie oglądać mecze?

Gdzie oglądać mecze Lecha w Lidze Konferencji? Transmisje Ligi Europy i Ligi Konferencji w sezonie 2025/2026 na sportowych antenach Polsatu i online w Polsat Box Go.

BS, Polsat Sport
