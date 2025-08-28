Z nieba do piekła i z powrotem! Awans Legii do Ligi Konferencji po horrorze!

Mimo że Legia wygrała na wyjeździe tylko 2:1, to mało kto zakładał tak dramatyczny scenariusz. Wydawało się, że warszawianie dopną swego w rewanżu i jako czwarta drużyna z PKO BP Ekstraklasy bez większych problemów zamelduje się w fazie ligowej Ligi Konferencji. Tymczasem stało się zupełnie inaczej.

Początek nie zapowiadał takiej dramaturgii, ponieważ po pierwszym kwadransie gry to gospodarze objęli prowadzenie za sprawą Vahana Bichakhchyana, który pewnym strzałem przy dalszym słupku pokonał golkipera gości.

Hibernian potrzebował zatem dwóch goli do dogrywki i trzech do awansu, co wydawało się zadaniem karkołomnym. Było jednak oczywiste, że ambitni Szkoci będą walczyć do końca. Z kolei zdobyta bramka uśpiła mocno szeregi triumfatorów Pucharu Polski.

Tuż po przerwie przyjezdni wysłali pierwszy sygnał ostrzegawczy, doprowadzając do wyrównania po trafieniu głową Rocky'ego Bushiriego w 50. minucie. Piłkarze Hibernianu uwierzyli w odrobienie strat z domowego starcia.

To był początek koszmaru Legii i zabójcze jedenaście minut adwersarzy. W 59. minucie na listę strzelców wpisał się Marin Boyle. Kibice z Warszawy nie zdążyli jeszcze się otrząsnąć, a dwie minuty później kolejny cios zadał Miguel Chaiwa.

Warszawianie byli wstrząśnięci takim scenariuszem. Śmiało można mówić o nokautujących ciosach, po których Legia tylko cudem nie straciła kolejnych bramek. Hibernian nie przestało atakować i miało kolejne dogodne okazje. Po jednej z prób piłka odbiła się od poprzeczki.

W samej końcówce Legia resztkami sił próbowała doprowadzić do dogrywki. Arbiter doliczył aż siedem minut, co dawało jeszcze nadzieję na uniknięcie katastrofy. W 93. minucie Juergen Elitimim sprawił, że tysiącom fanów przy Łazienkowskiej spadł głaz z serca. Kolumbijczyk znakomicie odnalazł się w polu karnym po dośrodkowaniu z lewego skrzydła, opanował piłkę i kąśliwym uderzeniem strzelił gola na 2:3!

Taki rezultat oznaczał konieczność rozegrania dogrywki. W niej warszawianie poszli za ciosem. W 98. minucie bramkę zdobył Mileta Rajović, co dało remis 3:3. Hibernian znowu potrzebował trafienia do wyrównania stanu w dwumeczu.

Legia tym razem wyszła obronną ręką, mimo że w 115. minucie drugą żółtą i w konsekwencji czerwoną kartkę utrzymał Jan Ziółkowski. Emocje sięgnęły zenitu w ostatnich sekundach, kiedy kapitalną interwencją popisał się Kacper Tobiasz. Bramkarz "Wojskowych" uchronił swój zespół przed doprowadzeniem do rzutów karnych. Niedługo później arbiter zakończył mecz. Legia jako czwarty zespół z naszego kraju zameldowała się w fazie ligowej Ligi Konferencji!

Legia Warszawa - Hibernian 3:3 (1:0)

Bramki: Bichakhchyan 13. min., Elitim 93. min., Rajović 98. min. - Bushiri 50. min., Boyle 59. min., Chaiwa 61. min.

