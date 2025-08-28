Legia Warszawa w Lidze Konferencji. Terminarz, rywale. Kiedy mecze?

Legia będzie jedną z drużyn, która będzie reprezentowała Polskę w piłkarskiej Lidze Konferencji w sezonie 2025/2026.

Ekipa z Warszawy nie zdołała przejść eliminacji Ligi Europy, ale ostatecznie zagra w fazie ligowej LKE.

Przypomnijmy - rok temu polskie kluby znakomicie zaprezentowały się w Lidze Konferencji. Legia i Jagiellonia Białystok doszły aż do ćwierćfinału tych europejskich rozgrywek.



Finał Ligi Konferencji 2024/2025 rozegrano we Wrocławiu - Chelsea pokonała Real Betis i sięgnęła po efektowne trofeum.

Rywale Legii w Lidze Konferencji

Z kim Legia zagra w Lidze Konferencji? Rywali drużyny z Warszawy poznamy w piątek 29 sierpnia. Wówczas odbędzie się losowanie faz ligowych Ligi Europy i właśnie Ligi Konferencji. Podział na koszyki TUTAJ.

Gdzie obejrzeć losowanie Ligi Europy i Ligi Konferencji?

Terminarz Legii w Lidze Konferencji

Niedługo po losowaniu poznamy terminarz Ligi Konferencji na sezon 2025/2026. Wówczas dowiemy się więc, kiedy Legia rozegra mecze w tych europejskich rozgrywkach.

Kiedy mecze Legii w Lidze Konferencji?

Faza ligowa Ligi Konferencji rozpocznie się 2 października. Wówczas swój pierwszy mecz rozegra między innymi właśnie Legia.

Legia w Lidze Konferencji. Gdzie oglądać mecze?

Gdzie oglądać mecze Legii w Lidze Konferencji? Transmisje Ligi Europy i Ligi Konferencji w sezonie 2025/2026 na sportowych antenach Polsatu i online w Polsat Box Go.

BS, Polsat Sport