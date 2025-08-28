Lider pokazał moc. Jannik Sinner w kolejnej rundzie US Open

24-letni Włoch stoi przed szansą wygrania trzeciego turnieju wielkoszlemowego w tym sezonie. W styczniu triumfował w Australian Open, a w lipcu w Wimbledonie. W czerwcu po pięciosetowym boju przegrał finał French Open z Hiszpanem Carlosem Alcarazem.

W trzeciej rundzie rywalem Sinnera będzie Denis Shapovalov. Rozstawiony z numerem 27. Kanadyjczyk pokonał Francuza Valentina Royera 7:6 (8-6), 3:6, 7:6 (7-4), 6:3.

Jannik Sinner - Alexei Popyrin 6:3, 6:2, 6:2

KP, PAP