Lider pokazał moc. Jannik Sinner w kolejnej rundzie US Open

Tenis

Broniący tytułu Jannik Sinner awansował do trzeciej rundy wielkoszlemowego US Open w Nowym Jorku. Lider światowego rankingu tenisistów pokonał w czwartek Australijczyka Alexeia Popyrina 6:3, 6:2, 6:2.

Lider pokazał moc. Jannik Sinner w kolejnej rundzie US Open
fot. AFP
Jannik Sinner

24-letni Włoch stoi przed szansą wygrania trzeciego turnieju wielkoszlemowego w tym sezonie. W styczniu triumfował w Australian Open, a w lipcu w Wimbledonie. W czerwcu po pięciosetowym boju przegrał finał French Open z Hiszpanem Carlosem Alcarazem.

 

ZOBACZ TAKŻE: Alcaraz i Sabalenka grają dalej na US Open

 

W trzeciej rundzie rywalem Sinnera będzie Denis Shapovalov. Rozstawiony z numerem 27. Kanadyjczyk pokonał Francuza Valentina Royera 7:6 (8-6), 3:6, 7:6 (7-4), 6:3.

 

Jannik Sinner - Alexei Popyrin 6:3, 6:2, 6:2

KP, PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
JANNIK SINNERTENISUS OPEN
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Alexander Zverev - Carlos Alcaraz. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 