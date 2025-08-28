Liga Europy: Podział na koszyki

Początek fazy ligowej Ligi Europy zaplanowany został na 24-25 września. Od zeszłego sezonu format tych rozgrywek, podobnie jak w przypadku Ligi Mistrzów i Ligi Konferencji, różni się znacząco niż wcześniej, gdy mieliśmy do czynienia z fazą grupową. Tym razem wszystkie kluby mieszą się w jednej tabeli, a do każdej z nich przypisani są konkretni rywale, z którymi rywalizują u siebie lub na wyjeździe - bez rewanżów.

Wszystkim zespołom przypisanych zostanie ośmiu rywali - po dwóch z każdego z czterech koszyków. System wybierze następnie, które spotkania dana drużyna zagra u siebie, a które na wyjeździe. Należy jednak zaznaczyć, że zespół nie będzie mógł rozegrać dwóch meczów domowych lub wyjazdowych przeciwko dwóm różnym ekipom z jednego koszyka.

Ostatnia kolejka została zaplanowana na 29 stycznia 2026 roku. Wówczas najlepsze zespoły uzyskają awans do fazy pucharowej. Pierwsze osiem drużyn wywalczy bezpośredni awans do 1/8 finału, a zespoły z miejsc 9-24 powalczą o to w fazie play off.

Finał rozgrywek zaplanowano na 20 maja 2026 roku w Stambule. W zeszłym sezonie Ligę Europy wygrał Tottenham, który w finale pokonał Manchester United.



Podział na koszyki:



Koszyk I: AS Roma, FC Porto, Rangers, Feyenoord, Lille, Dinamo Zagrzeb, Real Betis, Salzburg, Aston Villa

Koszyk II: Fenerbahce, Braga, Crvena zvezda, Olympique Lyon, PAOK, Viktoria Pilzno, Ferencvaros, Celtic, Maccabi Tel Awiw

Koszyk III: Young Boys, FC Basel, Midtjylland, Freiburg, Łudogorec, Nottingham Forest, Sturm Graz, FCSB, Nice

Koszyk IV: Bologna, Celta Vigo, Stuttgart, Panathinaikos, Malmoe, Go Ahead Eagles, Utrecht, Genk, Brann

Gdzie obejrzeć losowanie fazy ligowej Ligi Konferencji i Ligi Europy? O której godzinie?

Transmisja z ceremonii losowania fazy ligowej Ligi Konferencji oraz Ligi Europy w piątek 29 sierpnia od godz. 13:00 w Polsacie Sport 3, Polsacie Sport Premium 1 oraz Polsacie Box Go.