Liga Konferencji: Podział na koszyki. Z kim mogą zagrać polskie drużyny?

Przypomnijmy, że od zeszłego sezonu piłkarskie rozgrywki klubowe na Starym Kontynencie toczą się w zupełnie nowym formacie, który wciąż nie jest jeszcze do końca znany wszystkim kibicom. Nie ma już bowiem tradycyjnej fazy grupowej, która została zastąpiona jedną tabelą - wspólną dla wszystkich uczestników.

Najlepszych osiem drużyn po rozegraniu konkretnej liczby meczów - w przypadku Ligi Konferencji mowa o sześciu kolejkach, awansuje bezpośrednio do 1/8 finału, natomiast ekipy z miejsc 9-24 dostają się do rundy play-off. Zespoły z dalszych lokat, czyli od 25. do 36. kończą zmagania.

36 drużyn jest podzielonych na sześć koszyków po sześć drużyn wedle rankingu UEFA. I tak oto w pierwszym koszyku znajduje się sześć drużyn z najwyższym współczynnikiem, natomiast w ostatnim, szóstym koszyku widnieją kluby z najmniejszą liczbą punktów rankingowych.

I tutaj istotny aspekt - każda drużyna w fazie ligowej gra jeden mecz (bez rewanżu!) z jednym przedstawicielem każdego koszyka, również z tego, w którym się znajduje. To zasadnicza różnica względem wcześniejszych zasad, które obowiązywały przy fazie grupowej, gdy nie można było trafić na ekipę z tego samego koszyka. Jedyne, co nie uległo zmianie, to fakt, że drużyny z tego samego kraju nie mogą rywalizować ze sobą na tym etapie rozgrywek.

Każda z ekip rozgrywa trzy mecze u siebie oraz trzy mecze na wyjeździe drogą losowania.

Warto podkreślić, że przed rozpoczęciem czwartej rundy kwalifikacyjnej, udział w fazie ligowej Ligi Konferencji UEFA miał zapewniony mistrz Polski, Lech Poznań jako "spadkowicz" z Ligi Europy. Pozostałe zespoły, czyli Jagiellonia Białystok, Legia Warszawa i Raków Częstochowa wywalczyły awans poprzez zwycięstwo w dwumeczu w czwartej rundzie eliminacji.

Liga Konferencji UEFA 2025/2026. Podział na koszyki:

Koszyk I:

AC Fiorentina

AZ Alkmaar

Szachtar Donieck

Slovan Bratysława

SK Rapid Wiedeń

Legia Warszawa



Koszyk II:

AC Sparta Praga

Dynamo Kijów

Crystal Palace

Lech Poznań

Rayo Vallecano

Shamrock Rovers



Koszyk III:

Omonia Nikozja

1.FSV Mainz 05

RC Strasbourg

Jagiellonia Białystok

NK Celje

HNK Rijeka



Koszyk IV:

Zrinjski Mostar

Lincoln Red Imps FC

Kuopion Palloseura

AEK Ateny

Aberdeen FC

FC Drita



Koszyk V:

Breidablik

SK Sigma Ołomuniec

Samsunspor

Raków Częstochowa

AEK Larnaka

Shkendija Tetowo



Koszyk VI:

BK Haecken

FC Lausanne-Sport

CS Universitatea Craiova

Hamrun Spartans FC

FC Noah

Shelbourne FC

