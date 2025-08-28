Liga Konferencji: Podział na koszyki. Z kim mogą zagrać polskie drużyny?
Za nami mecze ostatniej rundy kwalifikacyjnej do fazy ligowej Ligi Konferencji UEFA. A to oznacza, że już w piątek 29 sierpnia dojdzie do ceremonii losowania głównej fazy rozgrywek, czyli tzw. fazy ligowej. Jak wygląda podział na koszyki? Z kim mogą zagrać polskie drużyny?
Przypomnijmy, że od zeszłego sezonu piłkarskie rozgrywki klubowe na Starym Kontynencie toczą się w zupełnie nowym formacie, który wciąż nie jest jeszcze do końca znany wszystkim kibicom. Nie ma już bowiem tradycyjnej fazy grupowej, która została zastąpiona jedną tabelą - wspólną dla wszystkich uczestników.
Najlepszych osiem drużyn po rozegraniu konkretnej liczby meczów - w przypadku Ligi Konferencji mowa o sześciu kolejkach, awansuje bezpośrednio do 1/8 finału, natomiast ekipy z miejsc 9-24 dostają się do rundy play-off. Zespoły z dalszych lokat, czyli od 25. do 36. kończą zmagania.
36 drużyn jest podzielonych na sześć koszyków po sześć drużyn wedle rankingu UEFA. I tak oto w pierwszym koszyku znajduje się sześć drużyn z najwyższym współczynnikiem, natomiast w ostatnim, szóstym koszyku widnieją kluby z najmniejszą liczbą punktów rankingowych.
I tutaj istotny aspekt - każda drużyna w fazie ligowej gra jeden mecz (bez rewanżu!) z jednym przedstawicielem każdego koszyka, również z tego, w którym się znajduje. To zasadnicza różnica względem wcześniejszych zasad, które obowiązywały przy fazie grupowej, gdy nie można było trafić na ekipę z tego samego koszyka. Jedyne, co nie uległo zmianie, to fakt, że drużyny z tego samego kraju nie mogą rywalizować ze sobą na tym etapie rozgrywek.
Każda z ekip rozgrywa trzy mecze u siebie oraz trzy mecze na wyjeździe drogą losowania.
Warto podkreślić, że przed rozpoczęciem czwartej rundy kwalifikacyjnej, udział w fazie ligowej Ligi Konferencji UEFA miał zapewniony mistrz Polski, Lech Poznań jako "spadkowicz" z Ligi Europy. Pozostałe zespoły, czyli Jagiellonia Białystok, Legia Warszawa i Raków Częstochowa wywalczyły awans poprzez zwycięstwo w dwumeczu w czwartej rundzie eliminacji.
Liga Konferencji UEFA 2025/2026. Podział na koszyki:
Koszyk I:
AC Fiorentina
AZ Alkmaar
Szachtar Donieck
Slovan Bratysława
SK Rapid Wiedeń
Legia Warszawa
Koszyk II:
AC Sparta Praga
Dynamo Kijów
Crystal Palace
Lech Poznań
Rayo Vallecano
Shamrock Rovers
Koszyk III:
Omonia Nikozja
1.FSV Mainz 05
RC Strasbourg
Jagiellonia Białystok
NK Celje
HNK Rijeka
Koszyk IV:
Zrinjski Mostar
Lincoln Red Imps FC
Kuopion Palloseura
AEK Ateny
Aberdeen FC
FC Drita
Koszyk V:
Breidablik
SK Sigma Ołomuniec
Samsunspor
Raków Częstochowa
AEK Larnaka
Shkendija Tetowo
Koszyk VI:
BK Haecken
FC Lausanne-Sport
CS Universitatea Craiova
Hamrun Spartans FC
FC Noah
Shelbourne FC