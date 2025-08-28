Liga Konferencji: Podział na koszyki. Z kim mogą zagrać polskie drużyny?

Krystian NatońskiPiłka nożna

Za nami mecze ostatniej rundy kwalifikacyjnej do fazy ligowej Ligi Konferencji UEFA. A to oznacza, że już w piątek 29 sierpnia dojdzie do ceremonii losowania głównej fazy rozgrywek, czyli tzw. fazy ligowej. Jak wygląda podział na koszyki? Z kim mogą zagrać polskie drużyny?

Liga Konferencji: Podział na koszyki. Z kim mogą zagrać polskie drużyny?
fot. PAP
Jak wygląda podział na koszyki przed losowaniem fazy ligowej Ligi Konferencji?

Przypomnijmy, że od zeszłego sezonu piłkarskie rozgrywki klubowe na Starym Kontynencie toczą się w zupełnie nowym formacie, który wciąż nie jest jeszcze do końca znany wszystkim kibicom. Nie ma już bowiem tradycyjnej fazy grupowej, która została zastąpiona jedną tabelą - wspólną dla wszystkich uczestników.

 

Najlepszych osiem drużyn po rozegraniu konkretnej liczby meczów - w przypadku Ligi Konferencji mowa o sześciu kolejkach, awansuje bezpośrednio do 1/8 finału, natomiast ekipy z miejsc 9-24 dostają się do rundy play-off. Zespoły z dalszych lokat, czyli od 25. do 36. kończą zmagania.

 

36 drużyn jest podzielonych na sześć koszyków po sześć drużyn wedle rankingu UEFA. I tak oto w pierwszym koszyku znajduje się sześć drużyn z najwyższym współczynnikiem, natomiast w ostatnim, szóstym koszyku widnieją kluby z najmniejszą liczbą punktów rankingowych.

 

ZOBACZ TAKŻE: Piłkarska liga saudyjska na dłużej w kanałach Polsat Sport

 

I tutaj istotny aspekt - każda drużyna w fazie ligowej gra jeden mecz (bez rewanżu!) z jednym przedstawicielem każdego koszyka, również z tego, w którym się znajduje. To zasadnicza różnica względem wcześniejszych zasad, które obowiązywały przy fazie grupowej, gdy nie można było trafić na ekipę z tego samego koszyka. Jedyne, co nie uległo zmianie, to fakt, że drużyny z tego samego kraju nie mogą rywalizować ze sobą na tym etapie rozgrywek.

 

Każda z ekip rozgrywa trzy mecze u siebie oraz trzy mecze na wyjeździe drogą losowania.

 

Warto podkreślić, że przed rozpoczęciem czwartej rundy kwalifikacyjnej, udział w fazie ligowej Ligi Konferencji UEFA miał zapewniony mistrz Polski, Lech Poznań jako "spadkowicz" z Ligi Europy. Pozostałe zespoły, czyli Jagiellonia Białystok, Legia Warszawa i Raków Częstochowa wywalczyły awans poprzez zwycięstwo w dwumeczu w czwartej rundzie eliminacji.

Liga Konferencji UEFA 2025/2026. Podział na koszyki:

Koszyk I:

AC Fiorentina

AZ Alkmaar

Szachtar Donieck

Slovan Bratysława

SK Rapid Wiedeń

Legia Warszawa


Koszyk II:
AC Sparta Praga

Dynamo Kijów

Crystal Palace

Lech Poznań

Rayo Vallecano

Shamrock Rovers


Koszyk III:
Omonia Nikozja

1.FSV Mainz 05

RC Strasbourg

Jagiellonia Białystok

NK Celje

HNK Rijeka


Koszyk IV:

Zrinjski Mostar

Lincoln Red Imps FC

Kuopion Palloseura

AEK Ateny

Aberdeen FC

FC Drita


Koszyk V:

Breidablik

SK Sigma Ołomuniec

Samsunspor

Raków Częstochowa

AEK Larnaka

Shkendija Tetowo


Koszyk VI:

BK Haecken

FC Lausanne-Sport

CS Universitatea Craiova

Hamrun Spartans FC

FC Noah

Shelbourne FC

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
JAGIELLONIA BIAŁYSTOKLECH POZNAŃLEGIA WARSZAWALIGA KONFERENCJILIGA KONFERENCJI UEFAPIŁKA NOŻNARAKÓW CZĘSTOCHOWA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Jagiellonia Białystok - Silkeborg IF. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 