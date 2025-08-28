Początek fazy ligowej Ligi Konferencji zaplanowano na 2 października. W niej drużyny zagrają po sześć meczów, a najlepsze awansują do fazy pucharowej. Ostatnia seria gier zaplanowana została na 18 grudnia.

Polscy kibice liczą z pewnością na kolejny udany występ przedstawicieli PKO BP Ekstraklasy. W poprzednim sezonie ze znakomitej strony zaprezentowały się Jagiellonia Białystok oraz Legia Warszawa, które dotarły aż do ćwierćfinału i uległy dopiero renomowanym Betisowi oraz Chelsea. "The Blues" ostatecznie sięgnęli po to trofeum.



W tym sezonie w losowaniu wezmą udział Jagiellonia Białystok, Lech Poznań, Raków Częstochowa oraz Legia Warszawa.

Pierwsze osiem drużyn wywalczy bezpośredni awans do 1/8 finału, a zespoły z miejsc 9-24 powalczą o to w fazie play off.

W tym sezonie wielki finał zaplanowany został na 27 maja 2026 roku w Lipsku.

Liga Konferencji 2025/26:

faza ligowa, 1. mecz: 2 października

faza ligowa, 2. mecz: 23 października

faza ligowa, 3. mecz: 6 listopada

faza ligowa, 4. mecz: 27 listopada

faza ligowa, 5. mecz: 11 grudnia

faza ligowa, 6. mecz: 18 grudnia

faza play-off: 19 lutego 2026 i 26 lutego 2026

1/8 finału: 12 marca 2026 i 19 marca 2026

1/4 finału: 9 kwietnia 2026 i 16 kwietnia 2026

1/2 finału: 30 kwietnia 2026 i 7 maja 2026

Finał: 27 maja 2026 w Lipsku

Początek fazy ligowej Ligi Europy zaplanowany został na 24-25 września. Od zeszłego sezonu format tych rozgrywek, podobnie jak w przypadku Ligi Mistrzów i Ligi Konferencji, różni się znacząco niż wcześniej, gdy mieliśmy do czynienia z fazą grupową. Tym razem wszystkie kluby mieszą się w jednej tabeli, a do każdej z nich przypisani są konkretni rywale, z którymi rywalizują u siebie lub na wyjeździe - bez rewanżów.

W Lidze Europy każda drużyna ma do rozegrania osiem meczów. Ostatnia kolejka została zaplanowana na 29 stycznia 2026 roku. Wówczas najlepsze zespoły uzyskają awans do fazy pucharowej. Pierwsze osiem drużyn wywalczy bezpośredni awans do 1/8 finału, a zespoły z miejsc 9-24 powalczą o to w fazie play off.

Finał rozgrywek zaplanowano na 20 maja 2026 roku w Stambule. W zeszłym sezonie Ligę Europy wygrał Tottenham, który w finale pokonał Manchester United.

Liga Europy 2025/2026:

faza ligowa, 1. mecz: 24-25 września

faza ligowa, 2. mecz: 2 października

faza ligowa, 3. mecz: 23 października

faza ligowa, 4. mecz: 6 listopada

faza ligowa, 5. mecz: 27 listopada

faza ligowa, 6. mecz: 11 grudnia

faza ligowa, 7. mecz: 22 stycznia

faza ligowa, 8. mecz: 29 stycznia

faza play-off: 19 lutego 2026 i 26 lutego 2026

1/8 finału: 12 marca 2026 i 19 marca 2026

1/4 finału: 9 kwietnia 2026 i 16 kwietnia 2026

1/2 finału: 30 kwietnia 2026 i 7 maja 2026

Finał: 20 maja 2026 w Stambule

Gdzie obejrzeć losowanie fazy ligowej Ligi Konferencji i Ligi Europy? O której godzinie?

Transmisja z ceremonii losowania fazy ligowej Ligi Konferencji oraz Ligi Europy w piątek 29 sierpnia od godz. 13:00 w Polsacie Sport 3, Polsacie Sport Premium 1 oraz Polsacie Box Go.

