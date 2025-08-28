Czas na losowanie piłkarskiej Ligi Konferencji. To europejskie rozgrywki, w których w zeszłym sezonie polskie kluby zaprezentowały się z doskonałej strony - zarówno Legia Warszawa, jak i Jagiellonia Białystok awansowały do ćwierćfinału.

ZOBACZ TAKŻE: Jak będzie wyglądać losowanie faz ligowych Ligi Europy i Ligi Konferencji? UEFA wprowadziła ważne zmiany

Finał Ligi Konferencji 2024/2025 rozegrano we Wrocławiu - Chelsea pokonała Real Betis i sięgnęła po efektowne trofeum.

Faza ligowa Ligi Konferencji w tym sezonie rozpocznie się 2 października. Wówczas swój pierwszy mecz rozegra między innymi właśnie Raków.

Tegoroczny finał LKE zostanie rozegrany w Niemczech - na stadionie w Lipsku.

Losowanie Ligi Konferencji. Kiedy? O której godzinie?

Kiedy losowanie Ligi Konferencji? Losowanie tych europejskich rozgrywek odbędzie się w piątek 29 sierpnia. Godzina losowania to 13.00.

Transmisja losowania faz ligowych Ligi Europy i Ligi Konferencji w piątek w Polsacie Sport 3 i online na Polsat Box Go. Początek o godzinie 13:00.

BS, Polsat Sport