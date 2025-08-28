Losowanie Ligi Konferencji. Kiedy? O której godzinie?
Losowanie Ligi Konferencji UEFA to niezwykle ważne wydarzenie dla kibiców piłki nożnej. Kiedy jest losowanie Ligi Konferencji? O której losowanie Ligi Konferencji?
Czas na losowanie piłkarskiej Ligi Konferencji. To europejskie rozgrywki, w których w zeszłym sezonie polskie kluby zaprezentowały się z doskonałej strony - zarówno Legia Warszawa, jak i Jagiellonia Białystok awansowały do ćwierćfinału.
Finał Ligi Konferencji 2024/2025 rozegrano we Wrocławiu - Chelsea pokonała Real Betis i sięgnęła po efektowne trofeum.
Faza ligowa Ligi Konferencji w tym sezonie rozpocznie się 2 października. Wówczas swój pierwszy mecz rozegra między innymi właśnie Raków.
Tegoroczny finał LKE zostanie rozegrany w Niemczech - na stadionie w Lipsku.
Kiedy losowanie Ligi Konferencji? Losowanie tych europejskich rozgrywek odbędzie się w piątek 29 sierpnia. Godzina losowania to 13.00.
