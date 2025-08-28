Mistrzostwa świata bez faworytki? Mistrzyni olimpijska walczy z czasem

„Nie będę rywalizować w Pucharze Świata w najbliższych tygodniach. Zamiast tego będę kibicować z domu. W ubiegłym tygodniu przeszłam operację usunięcia guza nerki. Wszystko poszło dobrze i wracam do zdrowia. (...) Kilka ostatnich tygodni to była zawierucha, ale teraz jest już dobrze. Mam tylko kilka nowych blizn, trochę mniej nerki i nową siłę” – napisała na Instagramie urodzona w Marsylii zawodniczka.

ZOBACZ TAKŻE: Trzykrotna mistrzyni olimpijska urodziła... na parkingu. Tak to skomentowała

Operację Fox przeszła w ubiegłym tygodniu. Potem pojawiły się komplikacje i potrzebny był kolejny zabieg, ale jej rodzima federacja Paddle Australia poinformowała w komunikacie, że utytułowana kajakarka „już wraca do zdrowia i jest w dobrym nastroju”.

W ubiegłym roku na igrzyskach w Paryżu Fox zdobyła złote medale w konkurencjach K1 i C1. W tej pierwszej jako jedyna była lepsza od Klaudii Zwolińskiej. Do tego Australijka ma w dorobku olimpijskie złoto z Tokio w C1 i 14 tytułów mistrzyni świata.

„Nastrój mam pozytywny, jestem szczęśliwa i wdzięczna, że będę mogła pobyć w domu. Cieszy mnie perspektywa odpoczynku przez najbliższe tygodnie, kiedy będę dochodziła do zdrowia, i stopniowego budowania formy, żeby wrócić na wodę” - dodała Fox.

W czwartek w Lublanie rozpoczęła się przedostatnia runda PŚ. Finał cyklu zaplanowany jest na 4-7 września w Augsburgu. Mistrzostwa świata w Sydney odbędą się w dniach 29 września - 4 października.

MR, PAP