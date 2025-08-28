Mistrzyni olimpijska rezygnuje z udziału na MŚ. Powodem kontuzja

Hassan, która wygrała maraton olimpijski w Paryżu, reprezentowała Holandię na wszystkich mistrzostwach świata od 2015 roku. W tym czasie zdobyła sześć medali, w tym złoty dublet na dystansach 1500 i 10 000 metrów w katarskiej Dausze w 2019 roku.

- To za dwa lub trzy tygodnie i nie sądzę, żebym zdążyła dojść do siebie. Przez pierwsze kilka dni po maratonie ledwo mogę chodzić – 32-latka wyjaśniła powody swej rezygnacji na konferencji prasowej.

- Była to dla mnie bardzo trudna decyzja, ponieważ od 2015 roku nigdy nie opuściłam żadnych mistrzostw świata, a ponadto odbędą się one w Tokio. Mam stamtąd wspaniałe wspomnienia związane ze zdobyciem dwóch złotych medali i jednego brązowego podczas igrzysk olimpijskich - dodała.

Maraton w Sydney, który odbędzie się w niedzielę, dołączył w tym roku po raz pierwszy do elitarnej serii skupiającej biegi w Londynie, Nowym Jorku, Bostonie, Chicago, Tokio i Berlinie.

- Naprawdę chcę wziąć udział w biegu w Sydney, ponieważ jest to jeden z najważniejszych maratonów – wyjaśniła Hassan.

Holenderka przyznała, że długo się zastanawiała, w której imprezie wystąpić. Ostatecznie postawiła na maraton w Sydney. Organizatorzy spodziewają się 35 tys. uczestników ze 113 krajów.

Mistrzostwa świata odbędą się w dniach 13-21 września na stadionie narodowym w Tokio, gdzie cztery lata temu Hassan zdobyła dwa złote medale olimpijskie w biegach na 5000 i 10 000 metrów. Do dorobku z tych igrzysk dodała brązowy krążek wywalczony na 1500 metrów.

AK, PAP