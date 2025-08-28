MŚ siatkarek 2025: Polska - Belgia. Gdzie obejrzeć mecz? Transmisja TV i stream online

Siatkówka

Polska - Belgia to mecz 1/8 finału mistrzostw świata w siatkówkę. Transmisja spotkania Polska - Belgia w sobotę w Polsacie, Polsacie Sport 1 i online w Polsat Box Go.

MŚ siatkarek 2025: Polska - Belgia. Gdzie obejrzeć mecz? Transmisja TV i stream online
fot. FIVB
Gdzie obejrzeć mecz Polska - Belgia na MŚ siatkarek?

Za polskimi siatkarkami zmagania w fazie grupowej. Jak się okazało, podopieczne Stefano Lavariniego wygrały grupę G. Polska ograła kolejno Wietnam (3:1), Kenię (3:1) i Niemcy (3:2). Spotkanie z Niemkami miało dramatyczny przebieg i rozstrzygnęło się w decydującym secie. Stawką tego meczu było pierwsze miejsce w grupie.

 

Grupę wygrała Polska, więc w 1/8 finału zmierzy się z Belgią.

 

- Chciałyśmy pokazać nasz dobry charakter i siatkówkę. Chciałyśmy udowodnić również sobie, że potrafimy walczyć i jesteśmy dobrym zespołem - przyznała po meczu z Niemkami atakująca polskiej kadry, Magdalena Stysiak.

 

Zobacz także: Bohaterka reprezentacji Polski zdradziła, co powiedział jej trener. I to przy piłce meczowej!

 

Drugie w tabeli grupy G Niemki zmierzą się z Włoszkami. Gdyby Polska przegrała z Niemcami, to właśnie Biało-Czerwone rywalizowałyby z siatkarkami Italii, faworytkami całego turnieju.

- Z Włoszkami na pewno chcemy spotkać się jak najpóźniej, ale teraz już - by liczyć się w walce o medale - trzeba wygrać z każdym - powiedziała przyjmująca Martyna Łukasik.

 

Polki i Belgijki po raz ostatni grały ze sobą w czerwcu tego roku w ramach Ligi Narodów. Biało-Czerwone wygrały 3:0. Jak będzie tym razem?

 

Transmisja meczu Polska - Belgia w sobotę w Polsacie, Polsacie Sport 1 i online w Polsat Box Go. Początek o godzinie 15.20.

BS, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl

MŚ siatkarek - kto w ćwierćfinale?

MISTRZOSTWA ŚWIATAREPREZENTACJA KOBIETSIATKÓWKA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Stefano Lavarini: Bardzo się obawiałem przed tym spotkaniem, ale to był świetny mecz
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 