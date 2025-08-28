MŚ siatkarek 2025: Polska - Belgia. Gdzie obejrzeć mecz? Transmisja TV i stream online

Za polskimi siatkarkami zmagania w fazie grupowej. Jak się okazało, podopieczne Stefano Lavariniego wygrały grupę G. Polska ograła kolejno Wietnam (3:1), Kenię (3:1) i Niemcy (3:2). Spotkanie z Niemkami miało dramatyczny przebieg i rozstrzygnęło się w decydującym secie. Stawką tego meczu było pierwsze miejsce w grupie.

Grupę wygrała Polska, więc w 1/8 finału zmierzy się z Belgią.

- Chciałyśmy pokazać nasz dobry charakter i siatkówkę. Chciałyśmy udowodnić również sobie, że potrafimy walczyć i jesteśmy dobrym zespołem - przyznała po meczu z Niemkami atakująca polskiej kadry, Magdalena Stysiak.

Zobacz także: Bohaterka reprezentacji Polski zdradziła, co powiedział jej trener. I to przy piłce meczowej!

Drugie w tabeli grupy G Niemki zmierzą się z Włoszkami. Gdyby Polska przegrała z Niemcami, to właśnie Biało-Czerwone rywalizowałyby z siatkarkami Italii, faworytkami całego turnieju.



- Z Włoszkami na pewno chcemy spotkać się jak najpóźniej, ale teraz już - by liczyć się w walce o medale - trzeba wygrać z każdym - powiedziała przyjmująca Martyna Łukasik.

Polki i Belgijki po raz ostatni grały ze sobą w czerwcu tego roku w ramach Ligi Narodów. Biało-Czerwone wygrały 3:0. Jak będzie tym razem?

Transmisja meczu Polska - Belgia w sobotę w Polsacie, Polsacie Sport 1 i online w Polsat Box Go. Początek o godzinie 15.20.

BS, Polsat Sport