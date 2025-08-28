Norbert Huber zabrał głos ws. swojego stanu zdrowia. "Nie miałem dużo czasu"

W czwartek 28 sierpnia poznaliśmy ostateczną listę zawodników powołanych na tegoroczne mistrzostwa świata na Filipinach. Selekcjoner Biało-Czerwonych listę nazwisk siatkarzy, którzy będą rywalizować na czempionacie globu, podał przed rozpoczęciem konferencji prasowej dotyczącej Memoriału Huberta Jerzego Wagnera, rozpoczynającego się w piątek 29 sierpnia.

Wśród powołanych znaleźli się m.in. powracający po kontuzjach Bartosz Kurek i Norbert Huber. Drugi z nich wypowiedział się na temat swojego powrotu do zdrowia. Jak sam przyznał, nie miał zbyt wielu okazji na wspólne treningi z kolegami z kadry.

- Nie miałem ostatnio dużo czasu. W ostatnim tygodniu trenowałem dwa razy. Czasu mam bardzo mało, ale do turnieju zostały dwa tygodnie i mogę odbyć kilka jednostek. Mam nadzieję, że uda mi się dobrze wykorzystać ten czas i być w dobrej dyspozycji - powiedział w rozmowie z Martą Ćwiertniewicz z Polsatu Sport środkowy reprezentacji Polski.

Przed startem MŚ Biało-Czerwonych czeka jeszcze jeden sprawdzian. W dniach 29-31 sierpnia zagrają o zwycięstwo w Memoriale Huberta Jerzego Wagnera w Krakowie. Rok temu zajęli w tym turnieju pierwsze miejsce.

- Trzeba uczciwie przyznać, że w ostatnich latach nie gramy dobrze w Memoriale Wagnera, co sprawia, że presja jest wysoka - dodał Huber.

Mistrzostwa świata siatkarzy 2025 odbędą się w dniach 12–28 września.

KP, Polsat Sport