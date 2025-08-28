Norbert Huber zabrał głos ws. swojego stanu zdrowia. "Nie miałem dużo czasu"
Selekcjoner reprezentacji Polski siatkarzy Nikola Grbić ogłosił kadrę na zbliżające się wielkimi krokami mistrzostwa świata na Filipinach. Do składu na najważniejszy turniej sezonu wrócił m.in. powracający po kontuzji Norbert Huber. Czy środkowy jest już w pełni zdrowy?
W czwartek 28 sierpnia poznaliśmy ostateczną listę zawodników powołanych na tegoroczne mistrzostwa świata na Filipinach. Selekcjoner Biało-Czerwonych listę nazwisk siatkarzy, którzy będą rywalizować na czempionacie globu, podał przed rozpoczęciem konferencji prasowej dotyczącej Memoriału Huberta Jerzego Wagnera, rozpoczynającego się w piątek 29 sierpnia.
Wśród powołanych znaleźli się m.in. powracający po kontuzjach Bartosz Kurek i Norbert Huber. Drugi z nich wypowiedział się na temat swojego powrotu do zdrowia. Jak sam przyznał, nie miał zbyt wielu okazji na wspólne treningi z kolegami z kadry.
- Nie miałem ostatnio dużo czasu. W ostatnim tygodniu trenowałem dwa razy. Czasu mam bardzo mało, ale do turnieju zostały dwa tygodnie i mogę odbyć kilka jednostek. Mam nadzieję, że uda mi się dobrze wykorzystać ten czas i być w dobrej dyspozycji - powiedział w rozmowie z Martą Ćwiertniewicz z Polsatu Sport środkowy reprezentacji Polski.
Przed startem MŚ Biało-Czerwonych czeka jeszcze jeden sprawdzian. W dniach 29-31 sierpnia zagrają o zwycięstwo w Memoriale Huberta Jerzego Wagnera w Krakowie. Rok temu zajęli w tym turnieju pierwsze miejsce.
- Trzeba uczciwie przyznać, że w ostatnich latach nie gramy dobrze w Memoriale Wagnera, co sprawia, że presja jest wysoka - dodał Huber.
Mistrzostwa świata siatkarzy 2025 odbędą się w dniach 12–28 września.
