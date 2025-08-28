Oni nie pojadą na siatkarskie MŚ! Bednorz i inni, oto najwięksi nieobecni w kadrze Grbicia

Selekcjoner reprezentacji Polski siatkarzy Nikola Grbić ogłosił kadrę na zbliżające się wielkimi krokami mistrzostwa świata na Filipinach. Kogo zabrakło w składzie na najważniejszy turniej sezonu?

Oni nie pojadą na siatkarskie MŚ! Bednorz i inni, oto najwięksi nieobecni w kadrze Grbicia
Bartosz Bednorz nie zagra na MŚ 2025.

W czwartek trener Grbić podał kadrę, która powalczy o medale mistrzostw świata 2025 na Filipinach. Mistrzostwa świata siatkarzy 2025 odbędą się w dniach 12–28 września. Wystąpią w nich 32 reprezentacje, które mecze będą rozgrywały w dwóch lokalizacjach na Filipinach - Quezon City i Pasay.

 

Polacy zagrają w grupie B. Ich przeciwnikami będą kolejno: Rumunia, Katar oraz Holandia. Pierwsze spotkanie siatkarze Grbicia zagrają 13 września. Fazę grupową zakończą 17 września. 

 

Zanim polscy siatkarze wyruszą na Filipiny, wezmą udział w prestiżowym Memoriale Wagnera 2025. Biało-Czerwoni w Krakowie zmierzą się z Serbią, Brazylią i Argentyną.

 

Kto nie pojedzie na siatkarskie mistrzostwa świata?

Najwięksi nieobecni w siatkarskiej reprezentacji Polski:

