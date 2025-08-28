Pierwszy mecz Eurobasketu w Polsce za nami

Najwięcej punktów dla Izraela uzyskali Roman Sorkin (Maccabi Tel Awiw) - 31 i Deni Avdija (Portland Trail Blazers) - 20 i 9 zbiórek. W pokonanej drużynie najskuteczniejszy był rozgrywający Anwilu Włocławek Elvar Fridriksson - 17 pkt.

Izrael będzie rywalem Polaków w sobotę, a Islandia - w niedzielę.

Mecz w Spodku obejrzało około 1200 ubranych na niebiesko-biało kibiców z Islandii, która jest krajem partnerskim Polski, jako współorganizatora turnieju. Jej reprezentacja została przypisana do grupy D jeszcze przed losowaniem.

Zwyczajem wprowadzonym w Katowicach jest uroczyste otwieranie meczu poprzez uderzenie w specjalny gong, umieszczony niedaleko parkietu.

W rozgrywanym równocześnie w cypryjskim Limassol turnieju grupy C już pierwszy pojedynek przyniósł sporą niespodziankę. Reprezentacja Gruzji pokonała broniącą tytułu z Berlina Hiszpanię 83:69. Zespoły z tej grupy będą rywalami ekip z gr. D w fazie pucharowej turnieju w Rydze.

O godz. 17.00 w Spodku rozpocznie się spotkanie Belgii z Francją, a o 20.30 Polska zagra ze Słowenią.

