Polak przed wielką szansą na gali UFC. "Będzie to największe wyzwanie w mojej karierze"

Do walki Roberta Bryczka na gali UFC pozostało niespełna dwa tygodnie. Zawodnik opowiedział o planach na finiszu przygotowań.

- Ja raczej stopuje, trenerzy też pilnują, aby nie przeforsować. Byłem zawodnikiem, który miał tendencje do nadmiernego treningu. Nie chcę popełnić tego samego błędu, który popełniłem ostatnio, więc tutaj mocno postawiłem też na regeneracje w ostatnim okresie. Mam świetną ekipę i opiekę - dodał.

Bryczek podsumował swój okres przygotowawczy i to, co w tym czasie udało się zrealizować. Polak docenia wysoki poziom obozu.

- Uważam, że obóz jest 10/10, naprawdę miałem tutaj świetne zaplecze. Mnóstwo dobrych, doświadczonych zawodników i sparingpartnerów, którzy przypominali albo dobrze odwzorowywali styl walki mojego przeciwnika. Uważam, że przygotowania były świetne i muszę przyznać, że pierwszy raz wszystko miałem w jednym miejscu. Dopięty sztab trenerski, więc myślę, że to zaprocentuje - powiedział.

Rywalem Polaka będzie doświadczony Brad Tavares. Zawodnik opisał to, w jakiej dyspozycji jest jego przeciwnik.

- Myślę, że sama liczba walk, jaką stoczył dla organizacji, mocno wyeksploatowała jego organizm i to też będzie mogło mieć wpływ na walkę. Oczywiście nie lekceważę go, wręcz przeciwnie - będzie to największe wyzwanie w mojej karierze. Zawodnik o wielkim nazwisku, bardzo doświadczony. Bardzo doceniam taką szansę od UFC i zamierzam ją w stu procentach wykorzystać.

