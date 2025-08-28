Polska - Czechy. Wynik meczu siatkarzy. Kto wygrał?

Polska - Czechy to ćwierćfinał tegorocznych mistrzostw świata siatkarzy do lat 21. Młodzi reprezentanci Polski prezentują świetną dyspozycję podczas mistrzostw świata w Chinach. W fazie grupowej podopieczni Piotra Grabana długo byli niepokonani.

ZOBACZ TAKŻE: Stysiak została bohaterką! Po wszystkim przerwała wywiad

Zwyciężyli cztery mecze z rzędu bez straty seta (z Portoryko, Koreą Południową, Kanadą i Kazachstanem). Sposób na Biało-Czerwonych znaleźli dopiero Irańczycy, którzy triumfowali 3:1 i tym samym to oni zakończyli zmagania w grupie na pierwszym miejscu.

W 1/8 finału nasi rodacy, którzy wyszli z grupy z drugiej lokaty, po czterosetowym starciu odprawili Ukraińców.

O awans do TOP 4 mistrzostw Biało-Czerwoni powalczą z Czechami.

Polska - Czechy. Wynik meczu. Kto wygrał?

Wynik meczu Polska - Czechy poznamy w piątek 29 sierpnia. O tym, kto wygrał mecz siatkarzy Polska - Czechy, przekonamy się w godzinach porannych polskiego czasu - start o godzinie 08.00.

Polsat Sport