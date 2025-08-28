Polska siatkarka najlepsza! Nie ma sobie równych na mistrzostwach świata

Biało-Czerwone awansowały do 1/8 finału mistrzostw świata z pierwszego miejsca w grupie. Nasze reprezentantki podczas turnieju w Tajlandii pokonały kolejno reprezentacje: Wietnamu, Kenii i Niemiec. Teraz przed podopiecznymi Stefano Lavariniego starcie z Belgią o awans do ćwierćfinału rywalizacji.

ZOBACZ TAKŻE: Znamy kadrę reprezentacji Polski na mistrzostwa świata siatkarzy

Zanim jednak rozpoczniemy fazę pucharową turnieju, należy podsumować pierwsze mecze tego arcyważnego turnieju. Zwłaszcza, że jako Polacy mamy powód do dumy.

Dokładnie chodzi o Martynę Czyrniańską, która była jednym z filarów naszej kadry w premierowych meczach mistrzostw. Przyjmująca uplasowała się na pierwszym miejscu w rankingu najlepiej serwujących siatkarek mistrzostw. Czyrniańska zagrywką zdobyła w sumie dziesięć punktów w trzech spotkaniach. Żadna inna zawodniczka nie może pochwalić się takim wynikiem.

Druga w tej klasyfikacja jest Iman Ndiaye z Francji, która zdobyła dziewięć punktów. Trzecia była natomiast reprezentantka Słowenii Nika Milosic z sześcioma "oczkami".

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

AA, Polsat Sport