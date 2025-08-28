Poważny wypadek zwycięzcy Tour de France! Złamany kręg i pięć żeber

Chris Froome doznał poważnego wypadku podczas treningu. Brytyjczyk musiał zostać przetransportowany do szpitala helikopterem. Stwierdzono u niego bardzo poważne obrażenia.

Poważny wypadek zwycięzcy Tour de France! Złamany kręg i pięć żeber
Z relacji L’Equipe wynika, że do wypadku doszło w trakcie treningu w okolicach Saint-Raphael na Lazurowym Wybrzeżu. Brytyjczyk został potrącony przez samochód, ale nie stracił przytomności. Do szpitala w Tulonie przetransportowano go helikopterem. Tam stwierdzono u niego odmę opłucnową, złamany kręg lędźwiowy oraz pięć złamań żeber. 

 

40-latek ma przejść operację. Prawdopodobnie w tym sezonie nie wróci już do jazdy. 

 

Froome to czterokrotny zwycięzca Tour de France (2013, 2015-2017). Dwukrotnie triumfował także w Vuelta a Espana (2011, 2017) i raz w Giro d'Italia (2018). Brytyjczyk w dorobku ma także dwa brązowe medale olimpijskie w jeździe indywidualnej na czas (2012, 2016) oraz wicemistrzostwo świata w tej samej kategorii.

 

To już kolejny wypadek z karierze Brytyjczyka. Podobnego urazu doznał już w 2019 roku. 

