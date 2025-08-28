Raków Częstochowa w Lidze Konferencji. Terminarz, rywale. Kiedy mecze?

Raków będzie jedną z drużyn, która będzie reprezentowała Polskę w piłkarskiej Lidze Konferencji w sezonie 2025/2026.

Ekipa z Częstochowy przeszła eliminacje tych europejskich rozgrywek i ostatecznie zagra w fazie ligowej LKE.

Przypomnijmy - rok temu polskie kluby znakomicie zaprezentowały się w Lidze Konferencji. Legia Warszawa i Jagiellonia Białystok doszły aż do ćwierćfinału tych europejskich rozgrywek.



Finał Ligi Konferencji 2024/2025 rozegrano we Wrocławiu - Chelsea pokonała Real Betis i sięgnęła po efektowne trofeum.

Rywale Rakowa w Lidze Konferencji

Z kim Raków zagra w Lidze Konferencji? Rywali drużyny z Częstochowy poznamy w piątek 29 sierpnia. Wówczas odbędzie się losowanie faz ligowych Ligi Europy i właśnie Ligi Konferencji.

Gdzie obejrzeć losowanie Ligi Europy i Ligi Konferencji?

Terminarz Rakowa w Lidze Konferencji

Niedługo po losowaniu poznamy terminarz Ligi Konferencji na sezon 2025/2026. Wówczas dowiemy się więc, kiedy Raków rozegra mecze w tych europejskich rozgrywkach.

Kiedy mecze Raków w Lidze Konferencji?

Faza ligowa Ligi Konferencji rozpocznie się 2 października. Wówczas swój pierwszy mecz rozegra między innymi właśnie Raków.

Raków w Lidze Konferencji. Gdzie oglądać mecze?

Gdzie oglądać mecze Rakowa w Lidze Konferencji? Transmisje Ligi Europy i Ligi Konferencji w sezonie 2025/2026 na sportowych antenach Polsatu i online w Polsat Box Go.

