Rosjanin ukarany za swoje zachowanie na US Open

Miedwiediew znany jest z kontrowersyjnych zachowań, które nie podobają się fanom światowego tenisa. Zwycięzca turnieju z 2021 roku "popisał się" taką postawą podczas przegranego meczu z Benjaminem Bonzim. Rosjanin po porażce w pięciosetowym pojedynku wyładował na rakiecie, niszcząc ją doszczętnie.

ZOBACZ TAKŻE: Djokovic w trzeciej rundzie US Open

Wzburzenie wśród kibiców wywołało wydarzenie z końcówki trzeciego seta. Wówczas Francuz miał piłkę meczową. Na korcie niespodziewanie pojawił się jeden z fotoreporterów. Sędzia zarządził powtórzenie akcji, co wywołało złość u Miedwiediewa, który wdarł się w dyskusje z arbitrem. Przerwa trwała kilka minut, podczas której kibice wygwizdywali i sprzeciwiali się wydarzeniom na korcie.

Rosjanin ostatecznie przegrał spotkanie. Swoją złość wyładował na rakiecie tenisowej. Amerykański Związek Tenisowy ukarał zawodnika grzywną w wysokości 42,5 tysiąca dolarów, co stanowi 40% nagrody za pierwszą rundę.

Miedwiediew w tym sezonie trzykrotnie kończył swój udział na wielkoszlemowych turniejach odpadając w pierwszej rundzie.

AK, Polsat Sport