Sabalenka - Fernandez na żywo. Relacja live i wynik online

Tenis

Aryna Sabalenka - Leylah Fernandez to jeden z meczów tegorocznego US Open. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

US Open to jeden z wielkoszlemowych turniejów w tenisowym kalendarzu. Zmagania podczas US Open odbywają się w Nowym Jorku. Tenisistki i tenisistki rywalizują na kortach twardych.

 

W tym roku nagrody US Open są imponujące. Łącznie w puli znalazło się bowiem rekordowe 90 milionów dolarów - o 15 milionów więcej niż w ubiegłym roku. Wówczas w turnieju pań triumfowała Aryna Sabalenka, z kolei w męskiej rywalizacji najlepszy był Jannik Sinner.

 

Główna rywalizacja nowojorskich rozgrywek trwa od 24 sierpnia do 7 września.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Aryna Sabalenka - Leylah Fernandez na Polsatsport.pl.

BS, Polsat Sport
