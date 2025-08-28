Tabela Eurobasketu 2025. Które miejsce zajmują Polacy?

Koszykówka

Trwa faza grupowa Eurobasketu 2025. Polscy koszykarze występują w grupie D. Które miejsce zajmują Biało-Czerwoni?

Tabela Eurobasketu 2025. Które miejsce zajmują Polacy?

Reprezentacja Polski koszykarzy po emocjonującym meczu pokonała w katowickim Spodku Słowenię 105:95 w swoim pierwszym występie w mistrzostwach Europy. - Włożyliśmy w to spotkanie dużo serca - skomentował trener Igor Milicic.

 

Praktycznie przez całe spotkanie Polacy kontrolowali grę i mieli przewagę. Słoweńcy tylko na kilkanaście sekund przed przerwą wyszli na jedyne prowadzenie (46:45). Ostatecznie Polacy, tak jak w ćwierćfinale ME przed trzema lata temu, pokonali faworyzowanych rywali, ze słynnym Luką Doncicem w składzie.

 

Tak wygląda tabela grupy D (stan na 28.08):

 

