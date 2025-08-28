US Open: Carlos Alcaraz - Luciano Darderi. Relacja live i wynik na żywo

Tenis

Carlos Alcaraz zmierzy się z Luciano Darderim w trzeciej rundzie tegorocznej edycji US Open. Relacja live i wynik na żywo meczu Carlos Alcaraz - Luciano Darderi na Polsatsport.pl.

US Open to jeden z wielkoszlemowych turniejów w tenisowym kalendarzu. Zmagania podczas US Open odbywają się w Nowym Jorku. Tenisistki i tenisistki rywalizują na kortach twardych.

 

ZOBACZ TAKŻE: Szok! Gwiazda tenisa wycofała się z US Open! "To jest nie do zniesienia"

 

Carlos Alcaraz niespełna dwa tygodnie temu wygrał turniej w Cincinnati. Na Wimbledonie zdołał dotrzeć do finału imprezy. Na przeszkodzie to zdobycia tytułu stanął Jannik Sinner. W poprzedniej rundzie Hiszpan wyeliminował Mattię Bellucciego.

 

Włoch zakończył swoją przygodę z Wimbledonem na trzeciej rundzie, przegrał wówczas z niżej rozstawionym Jordanem Thompsonem. W poprzednim meczu na US Open Darderi pokonał Eliota Spizzirriego 3:1

 

Obaj tenisiści nie rozegrali między sobą spotkania.

 
Relacja live i wynik na żywo meczu Carlos Alcaraz - Luciano Darderi na Polsatsport.pl.

 

AK, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
TENISUS OPEN

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 