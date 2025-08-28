US Open: Fręch/Blinkowa - Kudiermietowa/Potapowa. Relacja live i wynik na żywo
Magdalena Fręch/Anna Blinkowa - Polina Kudiermietowa/Anastazja Potapowa to spotkanie pierwszej rundy tegorocznej edycji US Open. Relacja live i wynik na żywo meczu Magdalena Fręch/Anna Blinkowa - Polina Kudiermietowa/Anastazja Potapowa na Polsatsport.pl.
Magdalena Fręch rywalizuje w tegorocznej edycji US Open nie tylko w singlu, ale i w deblu. Łodzianka przystępuje do nowojorskiej imprezy w parze z Anną Blinkową.
W pierwszej rundzie przeciwniczkami polsko-rosyjskiego duetu są Polina Kudiermietowa i Anastazja Potapowa.
Wszystkie cztery tenisistki na co dzień specjalizują się w grze pojedynczej, a w podwójnej występują okazjonalnie.
