US Open: Fręch/Blinkowa - Kudiermietowa/Potapowa. Relacja live i wynik na żywo

Julian CieślakTenis

Magdalena Fręch/Anna Blinkowa - Polina Kudiermietowa/Anastazja Potapowa to spotkanie pierwszej rundy tegorocznej edycji US Open. Relacja live i wynik na żywo meczu Magdalena Fręch/Anna Blinkowa - Polina Kudiermietowa/Anastazja Potapowa na Polsatsport.pl.

Magdalena Fręch rywalizuje w tegorocznej edycji US Open nie tylko w singlu, ale i w deblu. Łodzianka przystępuje do nowojorskiej imprezy w parze z Anną Blinkową.

 

ZOBACZ TAKŻE: Afera z Jeleną Ostapenko w roli głównej! Wspomniano o Idze Świątek

 

W pierwszej rundzie przeciwniczkami polsko-rosyjskiego duetu są Polina Kudiermietowa i Anastazja Potapowa.

 

Wszystkie cztery tenisistki na co dzień specjalizują się w grze pojedynczej, a w podwójnej występują okazjonalnie.

 

ANASTAZJA POTAPOWAANNA BLINKOWAMAGDALENA FRĘCHPOLINA KUDIERMIETOWATENISUS OPENUS OPEN 2025WTA

