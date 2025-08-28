US Open: Magdalena Fręch - Peyton Stearns. Kto wygrał mecz? Jaki wynik?

Magdalena Fręch bierze udział w ostatnim w sezonie turnieju wielkoszlemowym - US Open. Polka w Nowym Jorku została rozstawiona z numerem 28.

W pierwszej rundzie łodzianka rywalizowała z grającą z dziką kartą Australijką Talią Gibson. Fręch odniosła pewną wiktorię, triumfując wynikiem 6:2, 6:2.

Polka w drugiej rundzie mierzy się z Peyton Stearns. Amerykanka w swoim pierwszym pojedynku na Flushing Meadows odprawiła kwalifikantkę z Łotwy - Darję Semenistaję (7:5, 6:0).

W przeszłości Fręch i Stearns spotykały się dwukrotnie - w sierpniu 2023 roku na przestrzeni tygodnia. Zarówno w Waszyngtonie, jak i Montrealu górą bez straty seta była Amerykanka.

US Open: Magdalena Fręch - Peyton Stearns. Kto wygrał mecz? Jaki był wynik?

Kto wygrał mecz Magdalena Fręch - Peyton Stearns? O tym przekonamy się w czwartek w godzinach wieczornych. Spotkanie rozpocznie się około godziny 19:00.

