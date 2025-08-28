US Open: Novak Djokovic - Chris Norrie. Relacja live i wynik na żywo

US Open to jeden z wielkoszlemowych turniejów w tenisowym kalendarzu. Zmagania podczas US Open odbywają się w Nowym Jorku. Tenisistki i tenisistki rywalizują na kortach twardych.

ZOBACZ TAKŻE: Szok! Gwiazda tenisa wycofała się z US Open! "To jest nie do zniesienia"

Djokovic wygrywał US Open czterokrotnie. Ostatni raz po tytuł amerykańskiego turnieju sięgnął w 2023 roku, w finale pokonał wówczas Daniiła Miedwiediewa. W poprzedniej rundzie Serb wyeliminował Zacharego Svajdę.

Norrie ma za sobą udany Wimbledon. Podczas londyńskiej imprezy zdołał dotrzeć aż do ćwierćfinału, gdzie musiał uznać wyższość Carlosa Alcaraza. Brytyjczyk w drugim meczu na US Open po czterogodzinnym boju pokonał Francisco Comesanę.

Obaj tenisiści rywalizowali między sobą sześciokrotnie. Za każdym razem wygrywał Djokovic. Relacja live i wynik na żywo meczu Novak Djokovic - Chris Norrie na Polsatsport.pl.

AK, Polsat Sport