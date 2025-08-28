US Open: Piter/Bronzetti - Golubic/Li. Relacja live i wynik na żywo

Katarzyna Piter przystępuje do ostatniego w sezonie turnieju wielkoszlemowego - US Open. Jej partnerką w Nowym Jorku jest Lucia Bronzetti. Dla obu pań to pierwszy wspólny start.

ZOBACZ TAKŻE: Afera z Jeleną Ostapenko w roli głównej! Wspomniano o Idze Świątek

Przeciwniczkami polsko-włoskiego duetu są Szwajcarka Viktorija Golubic i Amerykanka Ann Li. Dla nich to również debiut po jednej stronie siatki.

Dotąd w trwającej kampanii Piter brała udział w każdym z Wielkich Szlemów. Wszystkie trzy imprezy (Australian Open, Roland Garros, Wimbledon) kończyła jednak na etapie pierwszej rundy.

Ostatnio natomiast Piter sięgnęła po triumf w głównej drabince Wielkiego Szlema w 2023 roku, gdy dotarła do drugiej fazy Roland Garros. Jej kolejne dziewięć startów zakończyło się porażkami już w premierowym meczu.

Relacja live i wynik na żywo meczu Katarzyna Piter/Lucia Bronzetti - Viktorija Golubic/Ann Li na Polsatsport.pl.