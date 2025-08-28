US Open: Stefanos Tsitsipas - Daniel Altmaier. Relacja live i wynik na żywo

Stefanos Tsitsipas - Daniel Altmaier to spotkanie drugiej rundy tegorocznej edycji US Open. Relacja live i wynik na żywo meczu Stefanos Tsitsipas - Daniel Altmaier na Polsatsport.pl.

US Open to jeden z wielkoszlemowych turniejów w tenisowym kalendarzu. Zmagania podczas US Open odbywają się w Nowym Jorku. Tenisistki i tenisistki rywalizują na kortach twardych.

 

W tym roku nagrody US Open są imponujące. Łącznie w puli znalazło się bowiem rekordowe 90 milionów dolarów - o 15 milionów więcej niż w ubiegłym roku. Wówczas w turnieju pań triumfowała Aryna Sabalenka, z kolei w męskiej rywalizacji najlepszy był Jannik Sinner.

 

Główna rywalizacja nowojorskich rozgrywek trwa od 24 sierpnia do 7 września.

 

