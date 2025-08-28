W siatkarskiej federacji polecą głowy? "Po hańbie na MŚ czas na działania"

Podopieczne trener Antoniny Zetowej pożegnały się z turniejem już po trzech meczach fazy grupowej, w których przegrały 1:3 z Kanadyjkami, 0:3 z Turczynkami i - co było największym zaskoczeniem - 1:3 z niżej od nich notowanymi Hiszpankami. Ostatecznie drużyna Bułgarii została sklasyfikowana w mistrzostwach na odległym 27. miejscu na 32 zespoły.

Jak podaje Sportal.bg, zdaniem Ninowa głównym winowajcą tak fatalnej postawy siatkarek w Tajlandii tylko po części jest trener Zetowa. Członek zarządu BFW uważa bowiem, że dużo większa krytyka należy się Nikołajowi Iwanowowi, koordynatorowi kadr narodowych, który najbardziej optował za zatrudnieniem Zetowej i pozostałych członków jej sztabu.

"W kontekście zbiorowej nieodpowiedzialności Bułgarskiej Federacji Siatkarskiej po hańbie na mistrzostwach świata najwyższy czas podjąć takie działania. Jako członek zarządu złożę w poniedziałek (1 września) wniosek o zwolnienie koordynatora drużyn narodowych. Do wniosku dołożę argumenty, uzasadniające ten krok" - napisał w mediach społecznościowych Dejan Ninow.

Działacz wdał się również w dyskusję z Internautami, którzy podkreślali, że zgodnie z logiką Ninowa Iwanowowi należały się wcześniej ordery za triumfy Bułgarek w Lidze Europejskiej.

"Podczas posiedzenia zarządu, na którym dyskutowano, którego trenera wybrać, Nikołaj Iwanow był głównym orędownikiem i promotorem obecnego sztabu szkoleniowego. Przedstawiał go tak, jak domokrążca zachwalający sprzedawany przez siebie odkurzacz. Nad jego wcześniejszymi pomysłami nie będę się teraz rozwodził. Niestety, przez lata w reprezentacjach kraju zdarzyło się wiele przypadków, gdy członkowie sztabów służyli cudzym interesom, a jeśli koordynator, który widzi lub otrzymuje takie sygnały i nie podejmuje w tym temacie żadnych działań, musi odejść. Kiedy proponujesz i usilnie promujesz coś, co później się nie udaje, musisz wziąć za to odpowiedzialność. Ale wątpię, by moje petycje coś dały, bo w ostatnich latach w krajowej federacji nikt nie jest za nic odpowiedzialny. Związek przekształca się w jakąś szkołę dla menadżerów, w której ludzie bez pojęcia o sporcie nagle zostają szefami, zatrudniają pracowników i zarabiają ogromne pieniądze" - zakończył Ninow.

Niżej od reprezentacji Bułgarii sklasyfikowano w trwających w Tajlandii mistrzostwach świata kobiet jedynie Portoryko, Egipt, Słowację, Wietnam i Kamerun.