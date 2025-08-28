Wielki powrót Messiego! Poprowadził drużynę do finału

Lionel Messi strzelił dwa gole po swoim powrocie, a jego Inter Miami pokonał u siebie Orlando City 3:1, awansując do finału piłkarskiego Pucharu Ligi. Klub Argentyńczyka o trofeum zagra w niedzielę na wyjeździe z drużyną Seattle Sounders, która w Los Angeles wygrała z Galaxy 2:0.

Wielki powrót Messiego! Poprowadził drużynę do finału
fot. PAP
Lionel Messi

Messi wrócił po raz drugi do gry w ciągu dwóch tygodni po rekonwalescencji związanej z urazem ścięgna udowego.

 

W spotkaniu rozgrywanym na Florydzie gola otwarcia tuż przed przerwą zdobył dla gości Marco Pasalic. Przy weryfikacji sędzia skorzystał z analizy VAR pod kątem ewentualnego zagrania ręką.

 

Messi wyrównał w 77. minucie, wykorzystując rzut karny po faulu na Tadeo Allende. Pod koniec drugiej połowy Argentyńczyk popisał się kolejną fantastyczną akcją wespół z Jordim Albą, dając prowadzenie Interowi. Wynik w doliczonym czasie ustalił Telasco Segovia.

 

Spotkanie obfitowało w wiele fauli. Arbiter w sumie pokazał dziewięć żółtych kartek. Po drugiej takiej karze obrońca Orlando David Brekalo musiał opuścić boisko.

 

Puchar Ligi rozgrywany jest między drużynami ligi MLS z USA i Kanady a meksykańską Ligą MX. Inter Miami tytuł wywalczył w roku 2023.

MR, PAP
