Wielki powrót Messiego! Poprowadził drużynę do finału
Lionel Messi strzelił dwa gole po swoim powrocie, a jego Inter Miami pokonał u siebie Orlando City 3:1, awansując do finału piłkarskiego Pucharu Ligi. Klub Argentyńczyka o trofeum zagra w niedzielę na wyjeździe z drużyną Seattle Sounders, która w Los Angeles wygrała z Galaxy 2:0.
Messi wrócił po raz drugi do gry w ciągu dwóch tygodni po rekonwalescencji związanej z urazem ścięgna udowego.
W spotkaniu rozgrywanym na Florydzie gola otwarcia tuż przed przerwą zdobył dla gości Marco Pasalic. Przy weryfikacji sędzia skorzystał z analizy VAR pod kątem ewentualnego zagrania ręką.
Messi wyrównał w 77. minucie, wykorzystując rzut karny po faulu na Tadeo Allende. Pod koniec drugiej połowy Argentyńczyk popisał się kolejną fantastyczną akcją wespół z Jordim Albą, dając prowadzenie Interowi. Wynik w doliczonym czasie ustalił Telasco Segovia.
Spotkanie obfitowało w wiele fauli. Arbiter w sumie pokazał dziewięć żółtych kartek. Po drugiej takiej karze obrońca Orlando David Brekalo musiał opuścić boisko.
Puchar Ligi rozgrywany jest między drużynami ligi MLS z USA i Kanady a meksykańską Ligą MX. Inter Miami tytuł wywalczył w roku 2023.Przejdź na Polsatsport.pl