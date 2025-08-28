Wielki powrót Messiego! Poprowadził drużynę do finału

Messi wrócił po raz drugi do gry w ciągu dwóch tygodni po rekonwalescencji związanej z urazem ścięgna udowego.

W spotkaniu rozgrywanym na Florydzie gola otwarcia tuż przed przerwą zdobył dla gości Marco Pasalic. Przy weryfikacji sędzia skorzystał z analizy VAR pod kątem ewentualnego zagrania ręką.

Messi wyrównał w 77. minucie, wykorzystując rzut karny po faulu na Tadeo Allende. Pod koniec drugiej połowy Argentyńczyk popisał się kolejną fantastyczną akcją wespół z Jordim Albą, dając prowadzenie Interowi. Wynik w doliczonym czasie ustalił Telasco Segovia.

Spotkanie obfitowało w wiele fauli. Arbiter w sumie pokazał dziewięć żółtych kartek. Po drugiej takiej karze obrońca Orlando David Brekalo musiał opuścić boisko.

Puchar Ligi rozgrywany jest między drużynami ligi MLS z USA i Kanady a meksykańską Ligą MX. Inter Miami tytuł wywalczył w roku 2023.

MR, PAP