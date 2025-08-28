Zmienił Pululu i został bohaterem Jagiellonii. "Wiele się od niego uczę"

Piłka nożna

Jagiellonia Białystok przypieczętowała miejsce w europejskich pucharach wyjazdowym remisem z Dinamem Tirana. Przed tygodniem podopieczni Adriana Siemieńca triumfowali 3:0. Po zakończeniu tego spotkania wypowiedział się jeden z bohaterów "Dumy Podlasia", Dimitris Rallis.

Zmienił Pululu i został bohaterem Jagiellonii. "Wiele się od niego uczę"
fot. PAP
Dimitris Rallis

Jagiellonia Białystok już po pierwszym spotkaniu z Dinamem Tirana była jedną nogą w fazie ligowej Ligi Konferencji. Ekipa prowadzona przez Adriana Siemieńca wygrała bowiem na własnym stadionie 3:0 po golach Jesusa Imaza, Afimico Pululu i Norberta Wojtuszka.

 

W drugim meczu polski zespół zagrał nieco słabiej, ale to wystarczyło, by zremisować 1:1. Jagiellonia po raz kolejny zagra więc w Lidze Konferencji.

 

Jednym z bohaterów tego spotkania został Dimitris Rallis, który w 77. minucie zmienił Afimico Pululu, a już dwie minuty później wpisał się na listę strzelców.

 

- To był trudny moment meczu, była presja ze strony gości, którzy strzelili nam gola. Robiłem wszystko, by pomóc drużynie. Mieliśmy szanować piłkę. Mieliśmy wnieść więcej energii i grać na stronie rywala. Ten awans to znakomite uczucie - analizował 20-latek.

 

Młody napastnik Jagiellonii nawiązał też do "pierwszej armaty" Jagiellonii. Wspomniał, że bardzo wiele może nauczyć się od tak doświadczonego zawodnika, jakim jest Pululu.

 

- Mamy bardzo dobre kontakty. To dobre dla mnie, by oglądać tak doświadczonego gracza jak Pululu. Wiele się od niego uczę. Gdy on nie ma sił, ja wchodzę na boisko - dodał Rallis.

 

Rozgrywki Ligi Konferencji rozpoczynają się 2 października. Transmisje na sportowych antenach Polsatu.

KP, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
DIMITRIS RALLISLIGA KONFERENCJIPIŁKA NOŻNA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Silkeborg IF - Jagiellonia Białystok. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 