Adrian Siemieniec po awansie do Ligi Konferencji. "Napisaliśmy historię"

Piłka nożna

Jagiellonia Białystok zapewniła sobie awans do fazy ligowej Ligi Konferencji. W rewanżu "Duma Podlasia" zremisowała z Dinamem City 1:1, utrzymując przewagę z pierwszego spotkania. Adrian Siemieniec w rozmowie z Damianem Domitrzem z Polsatu Sport opowiedział między innymi o czwartkowym spotkaniu.

Adrian Siemieniec po awansie do Ligi Konferencji. "Napisaliśmy historię"
Fot. PAP
Adrian Siemieniec

Szkoleniowiec nie krył swojego zadowolenia z awansu do fazy zasadniczej europejskiego pucharu.

 

- Jestem bardzo szczęśliwy z drużyny. Napisaliśmy historię, jest to dla nas bardzo duża rzecz. Zachowujemy ciągłość w Europie drugi rok z rzędu gramy w fazie ligowej, coś kapitalnego. Cieszymy się i już nie możemy się doczekać kolejnych wyzwań - dodał.

 

Zobacz także: Jagiellonia Białystok w Lidze Konferencji. Terminarz, rywale. Kiedy mecze

 

W spotkaniu widać było nerwowość wśród zawodników. W taki sposób Siemieniec opowiedział o zarządzaniu spotkaniem od strony mentalnej.

 

- Zdaje sobie sprawę z rangi spotkania. Piłkarz też jest człowiekiem. To jest ich zawód i kontrola emocji powinna być na najwyższym poziomie, bo były takie momenty szczególnie w pierwszej połowie, gdzie jedno podanie powodowało, że zawodnik nie wiedział co się dzieje. Na szczęście w obronie mieliśmy kontrolę - powiedział.

 

W drugiej połowie uspokojenie miał przynieść Taras Romanczuk. Trener powiedział o tym, jak ważna była to zmiana.

 

- W momencie, gdy straciliśmy gola, przewaga zmniejszyła się do dwóch bramek, potrzebowaliśmy doświadczenia, kontroli i takiej mentalności jaką ma Taras. Chciałem tę zmianę zrobić wcześniej, ale nie byłem pewny czy Taras wytrzyma do końca.

 

Zobacz także

 

Transmisje meczów Ligi Europy i Ligi Konferencji na antenach Polsatu Sport i online na Polsat Box Go.

AK, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
LIGA KONFERENCJIPIŁKA NOŻNA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Jagiellonia Białystok - Silkeborg IF. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 