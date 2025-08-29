Adrian Siemieniec po awansie do Ligi Konferencji. "Napisaliśmy historię"
Jagiellonia Białystok zapewniła sobie awans do fazy ligowej Ligi Konferencji. W rewanżu "Duma Podlasia" zremisowała z Dinamem City 1:1, utrzymując przewagę z pierwszego spotkania. Adrian Siemieniec w rozmowie z Damianem Domitrzem z Polsatu Sport opowiedział między innymi o czwartkowym spotkaniu.
Szkoleniowiec nie krył swojego zadowolenia z awansu do fazy zasadniczej europejskiego pucharu.
- Jestem bardzo szczęśliwy z drużyny. Napisaliśmy historię, jest to dla nas bardzo duża rzecz. Zachowujemy ciągłość w Europie drugi rok z rzędu gramy w fazie ligowej, coś kapitalnego. Cieszymy się i już nie możemy się doczekać kolejnych wyzwań - dodał.
W spotkaniu widać było nerwowość wśród zawodników. W taki sposób Siemieniec opowiedział o zarządzaniu spotkaniem od strony mentalnej.
- Zdaje sobie sprawę z rangi spotkania. Piłkarz też jest człowiekiem. To jest ich zawód i kontrola emocji powinna być na najwyższym poziomie, bo były takie momenty szczególnie w pierwszej połowie, gdzie jedno podanie powodowało, że zawodnik nie wiedział co się dzieje. Na szczęście w obronie mieliśmy kontrolę - powiedział.
W drugiej połowie uspokojenie miał przynieść Taras Romanczuk. Trener powiedział o tym, jak ważna była to zmiana.
- W momencie, gdy straciliśmy gola, przewaga zmniejszyła się do dwóch bramek, potrzebowaliśmy doświadczenia, kontroli i takiej mentalności jaką ma Taras. Chciałem tę zmianę zrobić wcześniej, ale nie byłem pewny czy Taras wytrzyma do końca.
