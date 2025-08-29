Starcie odwiecznych rywali rozstrzygnięte w trzech setach! Wystartował Memoriał Wagnera

W premierowej odsłonie, po wyrównanym początku, przewagę uzyskali siatkarze z Argentyny (11:8). Brazylijczycy wyrównali po asie Judsona (12:12), ale ekipa trenera Marcelo Mendeza odzyskała inicjatywę (16:13). Siatkarze Albicelestes grali skuteczniej w ataku i utrzymali punktową różnicę do końca. Seta zamknął uderzeniem przez blok rywali Luciano Vicentin (25:20).

Gra obu ekip falowała w drugiej partii. W środkowej części seta cztery akcje wygrali Brazylijczycy (11:15), a po chwili identyczną serią popisali się rywale (16:16). Końcówka dla Argentyńczyków, którzy potrafili wykorzystać problemy przeciwników w przyjęciu, kończyli kluczowe akcje i dokładali punkty blokiem. Wynik seta znów ustalił Luciano Vicentin - po jego skutecznym ataku Argentyna wygrała 25:22.

W początkowych fragmentach trzeciego seta nadal przeważali skutecznie grający Argentyńczycy (8:5). Siatkarze Canarinhos wyrównali po ataku Darlana Souzy (12:12), ale był to tylko chwilowy przebłysk. Argentyna znów złapała właściwy rytm i błyskawicznie odskoczyła przeciwnikom - gdy punktową serię zwieńczył asem Luciano Vicentin, było 18:13. W końcówce ekipa Albicelestes prowadziła 22:15, ale Brazylijczycy jeszcze zerwali się od walki i zmniejszyli różnicę (22:19). Argentyna dowiozła jednak przewagę. Vicentin wywalczył piłkę meczową (24:20), a dwie akcje później atakiem blok-aut zakończył rywalizację (25:21).

Argentyna – Brazylia 3:0 (25:20, 25:22, 25:21)

Argentyna: Agustin Loser, Luciano Palonsky, Matias Sanchez, Pablo Koukartsev, Luciano Vicentin, Joaquin Gallego – Santiago Danani (libero) oraz Jan Martinez Franchi, Manuel Armoa. Trener: Marcelo Mendez.

Brazylia: Matheus Goncalves, Judson, Arthur, Ricardo Lucarelli, Flavio Gualberto, Darlan Souza – Maique (libero) oraz Resley, Lukas Bergmann, Chizoba Neves Atu. Trener: Bernardo Rezende.

