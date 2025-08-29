Awans Polki w US Open! Trzy sety
Magda Linette i Japonka Ena Shibahara pokonały Amerykanki Caroline Dolehide i Sofię Kenin 4:6, 6:4, 6:3 w pierwszej rundzie debla w wielkoszlemowym turnieju tenisowym US Open w Nowym Jorku.
Wcześniej do drugiej rundy awansowały Magdalena Fręch i Rosjanka Anna Blinkowa, które pokonały Rosjanki Anastazję Potapową i Poliną Kudiermietową 7:5, 6:4.
Natomiast Katarzyna Piter i Włoszka Lucią Bronzetti przegrały z parą szwajcarsko-amerykańską Viktoriją Golubic, Ann Li 3:6, 4:6.
Wynik meczu 1. rundy debla:
Magda Linette, Ena Shibahara (Polska, Japonia) - Caroline Dolehide, Sofia Kenin (obie USA) 4:6, 6:4, 6:3.Przejdź na Polsatsport.pl
