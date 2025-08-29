Awans Polki w US Open! Trzy sety

Wcześniej do drugiej rundy awansowały Magdalena Fręch i Rosjanka Anna Blinkowa, które pokonały Rosjanki Anastazję Potapową i Poliną Kudiermietową 7:5, 6:4.

Natomiast Katarzyna Piter i Włoszka Lucią Bronzetti przegrały z parą szwajcarsko-amerykańską Viktoriją Golubic, Ann Li 3:6, 4:6.

Wynik meczu 1. rundy debla:

Magda Linette, Ena Shibahara (Polska, Japonia) - Caroline Dolehide, Sofia Kenin (obie USA) 4:6, 6:4, 6:3.

BS, PAP