Azjatyckie granie w MŚ siatkarek! Gospodynie za burtą turnieju

Tajki rozpoczęły to spotkanie ze sporym animuszem (5:7), ale siatkarki z Japonii szybko odwróciły wynik (10:8). Tajlandia jeszcze złapała kontakt (16:15), ale w odpowiedzi poszła punktowa seria rywalek (20:15), która okazała się kluczowa dla losów tej partii. Japonki lepiej prezentowały się w ataku, w polu zagrywki i dowiozły przewagę. W końcówce skutecznie atakowała Yukiko Wada, a w ostatniej akcji seta błąd popełniły Tajki (25:20).





Zobacz także: Bez szans na medal MŚ siatkarek? Nic nie zapowiada takiej sensacji

Druga odsłona przyniosła wyrównaną rywalizację obu ekip, a wynik długo krążył wokół remisu. Od stanu 17:17, dzięki dobrej zagrywce przewagę zaczęły budować siatkarki reprezentacji Japonii. Gdy Nanami Seki zaskoczyła rywalki kiwką, miały one piłkę setową przy stanie 24:20. Mogło się wydawać, że jest już po secie, ale Japonki zaprosiły przeciwniczki do gry, popełniając trzy błędy własne. Tajki nie wykorzystały jednak szansy, psując zagrywkę w ostatniej akcji (25:23).

Tajki nie rezygnowały. Na początku trzeciego seta wygrały serię pięciu akcji i uzyskały przewagę (5:9). Długo ją utrzymywały, ale w końcówce ekipa Japonii wyrównała stan seta (20:20). Siatkarki z Kraju Kwitnącej Wiśni poszły za ciosem i wygrały kluczowe akcje tej odsłony. Pomogła im nerwowa gra gospodyń, które w ostatnich akcjach nie uniknęły błędów (25:23).

Skrót meczu Japonia - Tajlandia:



Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Najwięcej punktów: Mayu Ishikawa (14), Haruyo Shimamura (12), Yukiko Wada (11) – Japonia; Chatchu-On Moksri (12), Pimpichaya Kokram (11) – Tajlandia. Japonki lepsze w ataku, w polu zagrywki (4–1) i popełniły mniej błędów; Tajki lepiej punktowały blokiem (2–5).

Japonia – Tajlandia 3:0 (25:20, 25:23, 25:23)

Japonia: Mayu Ishikawa, Nanami Seki, Haruyo Shimamura, Airi Miyabe, Yukiko Wada, Yoshino Sato – Manami Kojima (libero) oraz Miiku Iwasawa. Trener: Ferhat Akbas.

Tajlandia: Thatdao Nuekjang, Chatchu-On Moksri, Pornpun Guedpard, Pimpichaya Kokram, Sasipapron Janthawisut, Wimonrat Thanapan – Piyanut Pannoy (libero) oraz Jidapa Nahuanong (libero), Hattaya Bamrungsuk, Thanacha Sooksod, Natthanicha Jaisaen, Thanacha Sooksod. Trener: Kiattipong Radchatagriengkai.

WYNIKI I TABELE MŚ SIATKAREK