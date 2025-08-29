Śląsk po siedmiu rozegranych spotkaniach ma na koncie trzy zwycięstwa, dwa remisy i dwie porażki, co daje mu 11 zdobytych punktów. W ostatnim spotkaniu piłkarze Ante Simundzy zostali rozbici przez Wisłę Kraków 0:5, co zakończyło serię meczów bez porażki, która trwała cztery kolejki.

GKS ma taką samą liczbę punktów. Podopieczni Artura Skowronka w tym sezonie punktowali wygrywając z Miedzią Legnica, Polonią Warszawa i Puszczą Niepołomice oraz remisując z Odrą Opole i Górnikiem Łęczna. Tyszanie grając na wyjeździe jeszcze nie przegrali meczu.

Relacja live i wynik na żywo meczu Śląsk Wrocław - GKS Tychy na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 18:00.

MR, Polsat Sport