Betclic 1 Liga: Śląsk Wrocław - GKS Tychy. Relacja live i wynik na żywo
Śląsk Wrocław - GKS Tychy to spotkanie w ramach ósmej kolejki Betclic 1 Ligi. Relacja live i wynik na żywo meczu Śląsk Wrocław - GKS Tychy na Polsatsport.pl.
Śląsk po siedmiu rozegranych spotkaniach ma na koncie trzy zwycięstwa, dwa remisy i dwie porażki, co daje mu 11 zdobytych punktów. W ostatnim spotkaniu piłkarze Ante Simundzy zostali rozbici przez Wisłę Kraków 0:5, co zakończyło serię meczów bez porażki, która trwała cztery kolejki.
GKS ma taką samą liczbę punktów. Podopieczni Artura Skowronka w tym sezonie punktowali wygrywając z Miedzią Legnica, Polonią Warszawa i Puszczą Niepołomice oraz remisując z Odrą Opole i Górnikiem Łęczna. Tyszanie grając na wyjeździe jeszcze nie przegrali meczu.
Relacja live i wynik na żywo meczu Śląsk Wrocław - GKS Tychy na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 18:00.