Bohdan Tomaszewski Cup 2025: Polacy zagrają o tytuły!

Bohdan Tomaszewski Cup to turniej zaliczający się do cyklu Tennis Europe kategorii I do lat 16. Rywalizacja utalentowanych młodych zawodników odbywa się w dniach 25-30 sierpnia na kortach Warszawianki.

W czwartek świetne wyniki osiągnęli Polacy. W finale imprezy zameldowała się rozstawiona z "2" Oliwia Sybicka, która po zaciętym starciu - wynikiem 6:0, 4:6, 6:2 - pokonała inną naszą reprezentantkę - Antoninę Snochowska. O tytuł Sybicka zmierzy się z najwyżej notowaną tenisistką - Bośniaczką Teą Kovacević.

Wśród chłopców do finału awansował grający z numerem 2. przy nazwisku Sebastian Tejerina. Rywal z Ukrainy - Mykola Hrabar - skreczował przy stanie 7:6, 1:0 dla Polaka. Tejerina o końcowy triumf powalczy z Rumunem Laurentiu Albertem Cristianem Badeą.

Dobiegły końca zmagania w deblu. Polska para - Julia Borowik i Daria Dehmel - w finale musiała uznać wyższość wspominanej Kovacević i Rumunki Marii Valentiny Pop. Również Błażej Krzyśko poniósł porażkę. Nasz rodak i Rumun Darius Dorin okazali się gorsi od Ukraińca Alekseya Petushynskyy'ego i Łotysza Eriksa Valeinisa.

Bohdan Tomaszewski Cup 2025 - wyniki:

Półfinały singla:

Dziewczyny:

Oliwia Sybicka - Antonina Snochowska 6:0, 4:6, 6:2

Tea Kovacević - Ayanna Maria Mitu 6:1, 6:0

Chłopcy:

Sebastian Tejerina - Mykola Hrabar 7:6, 1:0 (krecz)

Laurentiu Albert Cristian Badea - Darius Dorin 6:4, 6:3

Finały debla:

Dziewczyny:

Julia Borowik/Daria Dehmel - Tea Kovacević/Maria Valentina Pop 2:6, 3:6

Chłopcy:

Błażej Krzyśko/Darius Dorin - Aleksey Petushynskyy/Eriks Valeinis 4:6, 1:6