Byli o krok od półfinału. Jak gra rywal Legii Warszawa w Lidze Konferencji?

Przypomnijmy, z kim przyjdzie zmierzyć się Legii. To: AC Sparta Praga, Szachtar Donieck, Lincoln Red Imps FC, NK Celje, Samsunspor, i FC Noah.

Szczególnie interesującym rywalem jest ekipa Celje. Słoweńcy w poprzednim sezonie dotarli aż do ćwierćfinału Ligi Konferencji, podobnie zresztą jak Legia. W walce o półfinał drużyna okazała się minimalnie gorsza od słynnej Fiorentiny, która w dwumeczu wygrała 4:3.



Jak gra Celje? Obejrzyj skróty meczów tego zespołu z poprzedniego sezonu, które załączone są do tego tekstu.



Początek fazy ligowej Ligi Konferencji zaplanowano na 2 października. W niej drużyny zagrają po sześć meczów, a najlepsze awansują do fazy pucharowej. Ostatnia seria gier zaplanowana została na 18 grudnia.



Pierwsze osiem drużyn wywalczy bezpośredni awans do 1/8 finału, a zespoły z miejsc 9-24 powalczą o to w fazie play off.



W tym sezonie wielki finał zaplanowany został na 27 maja 2026 roku w Lipsku.