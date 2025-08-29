Ciąg dalszy afery z Ostapenko na US Open. Gwiazdy reagują

Ostapenko przegrała z Townsend i odpadła z dalszych zmagań z US Open. Białorusince nie podobało się, że Amerykanka nie przeprosiła jej za jedno z nieczystych zagrań w tym pojedynku, kiedy piłka odbiła się od siatki i wpadła na kort tenisistki ze wschodu. W tenisie to tzw. net. Panuje niepisana zasada, że po takich zagraniach zawodnicy nie tylko nie okazują radości po zdobytym punkcie, ale też wyciągają dłoń w stronę rywala jako gest przeprosin.

Townsend próbowała wytłumaczyć swojej przeciwniczce, że nie ma takiego obowiązku, co spotkało się z ostrą reakcją Ostapenko. Białorusinka zasugerowała Amerykance brak klasy i wykształcenia. Dodatkowo powiedziała, że zobaczy, co się stanie, gdy dojdzie do ponownego pojedynku, ale tym razem poza granicami Stanów Zjednoczonych. Jej wypowiedź została odebrana jako rasistowska. Sama zainteresowana odpiera te zarzuty, wspominając jedynie o etykiecie, jaka obwiązuje na meczach tenisa, a do której nie dostosowała się Townsend.

Ostapenko skazała się niejako na publiczny ostracyzm, patrząc przynajmniej na reakcje środowiska i komentarze ludzi z branży. Wymownie na ten temat wypowiedziała się Naomi Osaka.

- To jedna z najgorszych rzeczy, jakie można powiedzieć czarnoskóremu tenisiście w sporcie, w którym dominują biali. Myślę, że to nieodpowiedni moment i że to najgorsza osoba, jakiej mogła to powiedzieć. I nie wiem, czy ona zna historię rasizmu w Ameryce. Wiem, że już nigdy w życiu tego nie powie, ale to było okropne. Znam Taylor, wiem, jak ciężko pracowała i wiem, jak jest inteligentna, więc jest daleka od bycia niewykształconą czy czegoś w tym rodzaju - powiedziała Osaka.

Nieco bardziej powściągliwa w swojej opinii była Gauff, która zachowanie Ostapenko zrzuca na karb negatywnych emocji po przegranym meczu.

- To była gorączka chwili. Jelena prawdopodobnie przeżywała emocje po przegranej. Myślę, że nie powinno się tego mówić, niezależnie od tego, jak się czujesz. Townsend jest matką, wspaniałą przyjaciółką, utalentowaną tenisistką i dobrą osobą. Mam nadzieję, że po tym turnieju ludzie przyjrzą się jej bliżej i poznają ją lepiej - zaznaczyła.

Townsend niebawem zagra w trzeciej rundzie US Open, a jej rywalką będzie Mirra Andriejewa.

