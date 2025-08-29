Ćwierćfinalista poprzedniej edycji na drodze Lecha. Jak gra rywal "Kolejorza" w LK?

Przypomnijmy, z kim zmierzy się Lech Poznań w fazie ligowej Ligi Konferencji. To: SK Rapid Wiedeń, Rayo Vallecano, 1.FSV Mainz 05, Lincoln Red Imps FC, FC Lausanne-Sport i SK Sigma Ołomuniec.

Pierwsza z drużyn to ćwierćfinalista poprzedniej edycji LK. Austriacy odpadli z rywalizacji dopiero po dwumeczu z Djurgarden. Co jednak ciekawe, w pierwszym spotkaniu na wyjeździe wygrali 1:0. Przegrali za to przed własną publicznością aż 1:4 po dogrywce.



Jak gra Rapid? Zobacz skróty meczów załączone do tego tekstu.



Początek fazy ligowej Ligi Konferencji zaplanowano na 2 października. W niej drużyny zagrają po sześć meczów, a najlepsze awansują do fazy pucharowej. Ostatnia seria gier zaplanowana została na 18 grudnia.



Pierwsze osiem drużyn wywalczy bezpośredni awans do 1/8 finału, a zespoły z miejsc 9-24 powalczą o to w fazie play off.



W tym sezonie wielki finał zaplanowany został na 27 maja 2026 roku w Lipsku.