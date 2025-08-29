Ćwierćfinalista poprzedniej edycji na drodze Lecha. Jak gra rywal "Kolejorza" w LK?

Piłka nożna

Lech Poznań poznał rywali w fazie ligowej Ligi Konferencji. Wśród nich jest Rapid Wiedeń. Jak gra ćwierćfinalista poprzedniej edycji LK? Sprawdź poniżej.

Ćwierćfinalista poprzedniej edycji na drodze Lecha. Jak gra rywal "Kolejorza" w LK?
fot. Cyfrasport
Ćwierćfinalista poprzedniej edycji na drodze Lecha. Jak gra rywal "Kolejorza" w LK?

Przypomnijmy, z kim zmierzy się Lech Poznań w fazie ligowej Ligi Konferencji. To: SK Rapid Wiedeń, Rayo Vallecano, 1.FSV Mainz 05, Lincoln Red Imps FC, FC Lausanne-Sport i SK Sigma Ołomuniec.

 

ZOBACZ TAKŻE: Lech, Legia, Jaga i Raków rzucają wyzwanie Europie! Takie jedenastki to szok


Pierwsza z drużyn to ćwierćfinalista poprzedniej edycji LK. Austriacy odpadli z rywalizacji dopiero po dwumeczu z Djurgarden. Co jednak ciekawe, w pierwszym spotkaniu na wyjeździe wygrali 1:0. Przegrali za to przed własną publicznością aż 1:4 po dogrywce.


Jak gra Rapid? Zobacz skróty meczów załączone do tego tekstu.


Początek fazy ligowej Ligi Konferencji zaplanowano na 2 października. W niej drużyny zagrają po sześć meczów, a najlepsze awansują do fazy pucharowej. Ostatnia seria gier zaplanowana została na 18 grudnia.


Pierwsze osiem drużyn wywalczy bezpośredni awans do 1/8 finału, a zespoły z miejsc 9-24 powalczą o to w fazie play off.


W tym sezonie wielki finał zaplanowany został na 27 maja 2026 roku w Lipsku.

Przejdź na Polsatsport.pl
LIGA KONFERENCJIPIŁKA NOŻNA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Jagiellonia Białystok - Silkeborg IF. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 