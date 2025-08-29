Czy polskie siatkarki awansują do ćwierćfinału MŚ? "Gdy przychodzi do takich meczów..."

Polskie siatkarki rozpoczynają walkę w fazie play-off mistrzostw świata siatkarek. O ćwierćfinał zawodniczki prowadzone przez Stefano Lavariniego zagrają z Belgią. Jak przed tym starciem czują się Biało-Czerwone? O tym opowiedziała kapitan Agnieszka Korneluk.

fot. FIVB
Agnieszka Korneluk

Za polskimi siatkarkami zmagania w fazie grupowej. Podopieczne Lavariniego wygrały grupę G. Polska ograła kolejno Wietnam (3:1), Kenię (3:1) i Niemcy (3:2). Spotkanie z Niemkami miało dramatyczny przebieg i rozstrzygnęło się w decydującym secie. Stawką tego meczu było pierwsze miejsce w grupie.

 

Grupę wygrała Polska, więc w 1/8 finału zmierzy się z Belgią. W tym celu Biało-Czerwone przeniosły się do Bangkoku. Walka o ćwierćfinał rozpocznie się 30 sierpnia. Czy Polki są gotowe do tego meczu? 

 

- Do kolejnego meczu zostało niewiele czasu. Po podróży miałyśmy wideo o zespole z Belgii, tak że mecz z Niemkami już zostawiamy, zamykamy ten rozdział. Wiemy, ze jest to mecz o "być albo nie być", ale my musimy się skupić na sobie. Jeśli zagramy przeciwko nim tak jak w VNL to one też nie będą tak pewne siebie. Gdy przychodzi do takich ważnych meczów, to te emocje działają tylko na plus - powiedziała kapitan reprezentacji, Agnieszka Korneluk.

 

Polskie siatkarki mają z Bangkokiem bardzo miłe wspomnienia. Przed rokiem właśnie tam stanęły na najniższym stopniu podium Ligi Narodów.

 

- Wspomnienia są, więc miło do nich wrócić. Fajnie jest mieć w głowie, że coś dobrego się tu wydarzyło - dodała środkowa. 

 

Mistrzostwa świata siatkarek potrwają do 7 września.

 

Transmisja meczu Polska - Belgia w sobotę w Polsacie, Polsacie Sport 1 i online w Polsat Box Go. Początek o godzinie 15.20. Studio od godziny 15.00.

