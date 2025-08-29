Ekstraliga: Megahit w Siedlcach!

Ostatni finał Ekstraligi rugby był wielkim wydarzeniem, nie tylko jak na standardy polskiego rugby. Pełny stadion – ponad trzy tysiące kibiców na trybunach, transmisja telewizyjna w Polsacie Sport no i naprawdę wysoki poziom sportowy. Tak wyglądała rywalizacja pomiędzy Pogonią, a Orkanem 7 czerwca tego roku. 21:9 wygrali rugbiści z Siedlec, dla których to pierwszy tytuł mistrza Polski.

Pogoń czyli polscy Galacticos

W sezonie 2025/2026 siedlczanie będą bronić złota. Orkan chce znów być na podium. Sochaczewskim rugbistom udaje się to nieprzerwanie od pięciu sezonów. W tym czasie byli dwa razy na trzecim, dwa razy na najwyższym i raz na drugim stopniu podium.

Zdecydowanym faworytem sobotniego meczu będą obrońcy tytułu. Pogoń to polscy, rugbowi „Galaticos”. Ich budżet jest dwa, trzy razy wyższy od pozostałych klubów Ekstraligi. Trener Łukasz Nowosz, który jest jednocześnie jednym ze sponsorów drużyny, ściąga do siebie najlepszych zawodników ze wszystkich polskich zespołów i dysponuje kadrą, która wystarcza do wystawienia dwóch równorzędnych składów.

Po zdobyciu złota z jego zespołu praktycznie nikt nie odszedł. O wzmocnieniach na razie za wiele nie słychać. Z Edach Budowlanych Lublin do Siedlec przeniósł się tylko Panashe Dube – szybkobiegacz z Zimbabwe, który w poprzednich sezonach zdobywał dużo przyłożeń dla lubelskiej drużyny. W meczu z Orkanem ma ponoć jeszcze nie grać. Mimo to skład Pogoni jest supermocny.

Zagraniczne sparingi

Siedlczan, jako jedynych w lidze, było stać na zagraniczny wyjazd przed sezonem. Pogoń była we Francji na sparingu z Rugby Club Tricastin – klubem z Nacional 2, a więc czwartego poziomu rozgrywkowego w tym kraju. Sparowała też ze Steauą Bukareszt na własnym stadionie. Rumuni przyjechali z rewizytą – w marcu Pogoń była w Rumunii w ramach przygotowań do poprzedniego sezonu. Oba spotkania Pogoń przegrała dość wyraźnie, ale rywale byli z krajów, gdzie rugby stoi na zupełnie innym poziomie.

Tydzień temu w Siedlcach, na inaugurację sezonu 2025/2026, miał przyjechać, wracający po 14 latach na ten poziom rozgrywek, najbardziej utytułowany polski klub rugby – warszawski AZS AWF (16. tytułów mistrza kraju). Akademicy jednak nie dojechali. Chcieli przełożyć mecz, tłumacząc się, że nie zdążyli ściągnąć zagranicznych posiłków, bez których nie są w stanie rywalizować w Ekstralidze, a także remontem boiska co skutkowało utrudnieniami w przygotowaniach. Pogoń – do czego miała prawo – nie wyraziła zgody na zmianę terminu. Skończy się zapewne walkowerem dla Siedlczan. No i wstydem na całą Polskę.

Dwanaście zmian w Orkanie

W sobotę do meczu z ORLEN Orkanem na pewno dojdzie. Wicemistrzowie Polski stracili wprawdzie przed sezonem aż 12 zawodników z podstawowego składu, ale przynajmniej część tych strat udało im się skutecznie załatać. Udowodnili to w pierwszej kolejce, wygrywając z Budmexem Białystok aż 95:12. Wynik mówi jednak tylko tyle, że Orkan wciąż jest mocny, ale jak bardzo okaże się w sobotę w Siedlcach. Białostocka ekipa nie wygrała w poprzednim sezonie ani jednego starcia.

Kibice rugby na pewno czekają na debiut w barwach sochaczewskiej drużyny reprezentanta Tonga Petelo Pouhila. Tydzień temu nie zagrał, bo nie chciała go zwolnić… Pogoń, w której występował w sezonie 2024/2025. Na mecz ze swoim starym klubem będzie już jednak pełnoprawnym zawodnikiem Orkana i z całą pewnością będzie to duże wzmocnienie dla sochaczewskiej drużyny.

Nie zmienia to jednak faktu, że faworytem meczu i to zdecydowanym będą siedlczanie. W Pogoni nikt nie przyjmuje do wiadomości innego scenariusza, jak obrona tytułu, a pokonanie wicemistrza Polski ma być pierwszym krokiem w drodze po kolejne złoto. Warto dodać, że w polskiej Ekstralidze ostatnią ekipą, której udało się obronić tytuł było Energa Ogniwo Sopot (sezon 2020/2021).

Akademicy z Bielan zagrają… na Bemowie

W pozostałych spotkaniach też będzie bardzo ciekawie. Kibice rugby zapewne najbardziej ciekawi będą meczu w Warszawie. Wspomnieni na wstępie akademicy z Bielan podejmą - jeszcze nie na swoim boisku (to jest w remoncie), a na stadionie OSiR Bemowo Budowlanych Wizja Med Łódź. AZS AWF bardzo będzie chciał zmazać niekorzystne wrażenie po oddaniu walkowerem meczu z Pogonią. Łódzcy Budowlani, którzy na papierze mają skład na walkę o medale, będą chcieli odnieść pierwsze zwycięstwo w sezonie. Tydzień temu przegrali bowiem w Krakowie z Juvenią 27:38.

O pierwsze zwycięstwo będą też walczyć lubelscy Edach Budowlani, którzy tydzień temu dostali srogie lanie w Gdyni, przegrywając 21:52. Tym razem ekipa Andrzeja Kozaka będzie walczyła na własnym boisku i podejmie Juvenię Kraków. Faworytem będą goście.

W Gdańsku dojdzie do derbów Trójmiasta. Rugbiści Drew Pal 2 Lechia będą musieli… no właśnie trudno nawet wskazać, co muszą zrobić gdańskie Lwy, by zatrzymać rozpędzoną Life Style Catering Arkę Gdynia. Derby oczywiście rządzą się swoimi prawami. Lechia to wciąż marka, ale w tym sezonie raczej znów będzie walczyć tylko o utrzymanie. Arka jest murowanym faworytem tego starcia.

W podobnej roli wystąpi Energa Ogniwo Sopot, które jedzie do Białegostoku. Budmex, nawet jeśli zagra swój najlepszy mecz od kiedy jest w Ekstralidze, raczej nie jest w stanie pokonać trzeciej drużyny ostatniego sezonu.

Ekstraliga rugby. II kolejka

Drew Pal 2 RC Lechia Gdańsk v Life Style Catering RC Arka Gdynia (sobota, godz. 13.00; Jasiński, Skonieczny, Pawlicki)

AZS AWF Warszawa v Budowlani WizjaMed Łódź (sobota, godz. 15.00; Ingarden, Kuniczkowski, Brożek)

Awenta Pogoń Siedlce v ORLEN Orkan Sochaczew (sobota, godz. 16.00; Jastrzębski, Pawlik, Plesiński)

Edach Budowlani Lublin v Juvenia Kraków (niedziela, godz. 14:00; Gwozdecki, Lech, Plesiński)

Budmex Rugby Białystok v Energa Ogniwo Sopot (niedziela, godz. 15:00; Skonieczny, Ingarden, Filar)

Materiały prasowe, Robert Małolepszy