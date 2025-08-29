Fręch - Gauff. Kiedy mecz US Open? O której godzinie?
Magdalena Fręch - Coco Gauff to spotkanie US Open. Kiedy mecz Fręch - Gauff? O której godzinie Fręch - Gauff w US Open?
Czas na kolejny mecz Fręch w US Open. Tym razem przed polską tenisistką niezwykle trudne wyzwanie - starcie z Amerykanką Gauff.
W poprzedniej rundzie Fręch wygrała z inną Amerykanką - Peyton Stearns. Polka triumfowała w trzech setach po niezwykle emocjonującym spotkaniu.
Natomiast Gauff wyeliminowała Donnę Vekić z Chorwacji.
Do tej pory Fręch i Gauff grały ze sobą dwukrotnie. Za każdym razem lepsza była Amerykanka, triumfując w dwóch setach. Jak będzie tym razem podczas US Open?
Fręch - Gauff. Kiedy mecz? O której godzinie?
Kiedy mecz Fręch - Gauff? Jak na razie nie wiadomo jeszcze dokładnie, kiedy zostanie rozegrany mecz Fręch - Gauff. Gdy tylko organizatorzy podadzą termin i godzinę meczu Fręch - Gauff, poinformujemy o tym w tekście.Przejdź na Polsatsport.pl