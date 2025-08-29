Gol Polaka w Bundeslidze! Cenne trafienie w derbach

Piłka nożna

Adam Dźwigała wpisał się na listę strzelców w meczu Hamburger - St. Pauli. Drużyna Polaka wygrała 2:0, a były obrońca Jagiellonii Białystok otworzył wynik spotkania.

Gol Polaka w Bundeslidze! Cenne trafienie w derbach
fot. PAP
Adam Dźwigała z golem w Bundeslidze

Dżwigała wpisał się na listę strzelców w 19. minucie, otwierając wynik spotkania. Trafienie na 2:0 po przerwie zanotował Andreas Hountondji i to St. Pauli wygrało derbowe spotkanie.

 

Oprócz Dźwigały, w pierwszym składzie gości znalazł się Arkadiusz Pyrka. Obaj Polacy zostali zmienieni przed końcowym gwizdkiem - Dźwigała zszedł z murawy w 82. minucie, natomiast były zawodnik Piasta - w 59. minucie. Co ciekawe obaj zostali ukarani żółtymi kartkami.

 

St. Pauli ma na swoim koncie cztery punkty po dwóch kolejkach Bundesligi - w pierwszej serii gier klub Polaków niespodziewanie zremisował 3:3 z Borussią Dortmund. Hamburg w pierwszej kolejce zremisował bezbramkowo z Borussią Monchengladbach.

 

Hamburger - St. Pauli 0:2 (0:1)

Bramki: Dźwigała 19, Hountondji 60

 

Hamburger: Heuer Fernandes - Omari, Elfadli (Philippe 75), Torunaringha - Gocholeishvili, Remberg, Capaldo (Stange 75), Muheim - Sahiti (Poulsen 56), Konigsdorffer (Mikelbrencis 82), Rossing-Lelesiit (Dompe 56)

 

St. Pauli: Vasilj - Wahl, Smith, Dźwigała (Ritzka 82) - Pyrka (Saliakas 59), Sands, Fujita, Oppie - Sinani, Hountondji (Kaars 69), Pereira Lage (Metcalfe 82)

 

Żółte kartki: Gocholeishvili, Poulsen - Dźwigała, Pyrka

Czerwona kartka za dwie żółte: Gocholeishvili 77

 

BS, Polsat Sport
NIEMCYPIŁKA NOŻNA
