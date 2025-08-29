Gol Polaka w Bundeslidze! Cenne trafienie w derbach

Dżwigała wpisał się na listę strzelców w 19. minucie, otwierając wynik spotkania. Trafienie na 2:0 po przerwie zanotował Andreas Hountondji i to St. Pauli wygrało derbowe spotkanie.

Oprócz Dźwigały, w pierwszym składzie gości znalazł się Arkadiusz Pyrka. Obaj Polacy zostali zmienieni przed końcowym gwizdkiem - Dźwigała zszedł z murawy w 82. minucie, natomiast były zawodnik Piasta - w 59. minucie. Co ciekawe obaj zostali ukarani żółtymi kartkami.

St. Pauli ma na swoim koncie cztery punkty po dwóch kolejkach Bundesligi - w pierwszej serii gier klub Polaków niespodziewanie zremisował 3:3 z Borussią Dortmund. Hamburg w pierwszej kolejce zremisował bezbramkowo z Borussią Monchengladbach.

Hamburger - St. Pauli 0:2 (0:1)

Bramki: Dźwigała 19, Hountondji 60

Hamburger: Heuer Fernandes - Omari, Elfadli (Philippe 75), Torunaringha - Gocholeishvili, Remberg, Capaldo (Stange 75), Muheim - Sahiti (Poulsen 56), Konigsdorffer (Mikelbrencis 82), Rossing-Lelesiit (Dompe 56)

St. Pauli: Vasilj - Wahl, Smith, Dźwigała (Ritzka 82) - Pyrka (Saliakas 59), Sands, Fujita, Oppie - Sinani, Hountondji (Kaars 69), Pereira Lage (Metcalfe 82)

Żółte kartki: Gocholeishvili, Poulsen - Dźwigała, Pyrka



Czerwona kartka za dwie żółte: Gocholeishvili 77

BS, Polsat Sport