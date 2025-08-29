Hit transferowy potwierdzony! Kolejny Polak w Serie A
Jan Ziółkowski został piłkarzem AS Roma - poinformował klub włoskiej Serie A. Kwoty transferu nie ujawniono, ale miejscowe media szacują, że Legia Warszawa za 20-letniego środkowego obrońcę zarobiła około sześć milionów euro.
Ziółkowski jeszcze w czwartek pomógł Legii w awansie do fazy zasadniczej Ligi Konferencji. W piątek natomiast o powołaniu 20-latka do reprezentacji Polski na wrześniowe mecze eliminacji MŚ 2026 z Holandią i Finlandią poinformował selekcjoner Jan Urban.
W poprzednim sezonie Serie A Roma zajęła piąte miejsce i wystąpi w Lidze Europy.
