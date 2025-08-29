Hit transferowy potwierdzony! Kolejny Polak w Serie A

Piłka nożna

Jan Ziółkowski został piłkarzem AS Roma - poinformował klub włoskiej Serie A. Kwoty transferu nie ujawniono, ale miejscowe media szacują, że Legia Warszawa za 20-letniego środkowego obrońcę zarobiła około sześć milionów euro.

Hit transferowy potwierdzony! Kolejny Polak w Serie A
fot. PAP
Jan Ziółkowski został piłkarzem AS Roma

Ziółkowski jeszcze w czwartek pomógł Legii w awansie do fazy zasadniczej Ligi Konferencji. W piątek natomiast o powołaniu 20-latka do reprezentacji Polski na wrześniowe mecze eliminacji MŚ 2026 z Holandią i Finlandią poinformował selekcjoner Jan Urban.

 

ZOBACZ TAKŻE: Polskie kluby tworzą historię! Kapitalne wieści ws. rankingu UEFA

 

W poprzednim sezonie Serie A Roma zajęła piąte miejsce i wystąpi w Lidze Europy. 

 

BS, PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
AS ROMAJAN ZIÓŁKOWSKIPIŁKA NOŻNAWŁOCHY
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Cztery polskie kluby w LK. Boniek: Nie mówiłbym o sukcesie
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 