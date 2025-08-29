Hit transferowy potwierdzony! Kolejny Polak w Serie A

Ziółkowski jeszcze w czwartek pomógł Legii w awansie do fazy zasadniczej Ligi Konferencji. W piątek natomiast o powołaniu 20-latka do reprezentacji Polski na wrześniowe mecze eliminacji MŚ 2026 z Holandią i Finlandią poinformował selekcjoner Jan Urban.

W poprzednim sezonie Serie A Roma zajęła piąte miejsce i wystąpi w Lidze Europy.

BS, PAP