Ile polskie kluby zarobią za grę w Lidze Konferencji? Ogromne sumy

Za każdą rozegraną rundę eliminacji kluby otrzymują po 175 tysięcy euro. Lech Poznań, Raków Częstochowa i Jagiellonia Białystok rozpoczęły zmagania od drugich rund, więc zainkasują po 525 tysięcy. Legia Warszawa musiała wyeliminować o jednego rywala więcej, więc zarobiła 700 tys. euro.

Kolejne wpływy pochodzić będą już z budżetu tzw. scentralizowanej części rozgrywek. Od początku ubiegłego sezonu opiewa on na 3,317 miliarda euro, przy czym większość - 2,467 mld - trafia do uczestników Ligi Mistrzów i Superpucharu UEFA. Kluby występujące w Lidze Europy otrzymują łącznie 564 mln, a te z Ligi Konferencji - 285 mln.

Wszyscy uczestnicy fazy ligowej LK już mogą dopisać do klubowych budżetów premię 3,17 mln euro. Kolejne środki mogą zdobyć według następujących stawek: 400 tys. euro za każde zwycięstwo, 133 tys. za remis, wielokrotność 28 tysięcy euro zależnie od pozycji w tabeli końcowej (za ostatnie miejsce 28 tys., za pierwsze - 36 x 28 tys., czyli 1,008 mln), kolejne 400 tys. euro za miejsca 1-8 i 200 tys. za pozycje 9-16.

Awans do barażu o 1/8 finału (miejsca 9-24) wyceniono na 200 tys., do 1/8 finału - na 800 tys., do ćwierćfinału - 1,3 mln, do półfinału - 2,5 mln, a do finału - na cztery miliony euro. Triumfator finału otrzyma dodatkowe trzy miliony euro.

Kluby mają też prawa do wpływów z tytułu tzw. value pillar. Jego wysokość częściowo zależy od rankingu UEFA, a częściowo od wyników sprzedaży praw marketingowych i telewizyjnych, przy czym te prawa podzielone są na dwa rynki: europejski i pozaeuropejski.

W obu przypadkach tworzone są osobne rankingi i obowiązuje system, w którym drużyna z ostatniego miejsca otrzyma "x" euro, z przedostatniego - "2x" itd., aż do tej pierwszej lokaty - "36x". W Lidze Konferencji wypłaty z tytułu "value pillar" rozdysponowane będą z puli 57 mln euro.

W poprzednim sezonie z tytułu występów w LK Legia zarobiła ponad 11 mln, a Jagiellonia - ponad 10 mln euro. Oba zespoły dotarły do ćwierćfinału rywalizacji, którą wygrała Chelsea.

Nagrody finansowe za udział w fazie zasadniczej Ligi Konferencji (w euro):

awans do fazy ligowej 3,17 mln

każde zwycięstwo w fazie ligowej 400 tys.

każdy remis w fazie ligowej 133 tys.

zajęcie 36. miejsca w fazie ligowej 28 tys.

zajęcie 35. miejsca w fazie ligowej 2 x 28 tys.

zajęcia 34. miejsca w fazie ligowej 3 x 28 tys.

...

zajęcie 1. miejsca w fazie ligowej 36 x 28 tys. (1,008 mln)

dodatkowa premia za miejsca 1-8 400 tys.

dodatkowa premia za miejsca 9-16 200 tys.

awans do barażu o 1/8 finału (miejsca 9-24) 200 tys.

awans do 1/8 finału 800 tys.

awans do ćwierćfinału 1,3 mln

awans do półfinału 2,5 mln

awans do finału 4 mln

zwycięstwo w finale 3 mln

value pillar (do podziału) 57 mln

